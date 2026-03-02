القبض على رجل وسيدتين سرقوا بضاعة من داخل محل بدمياط

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام 3 أشخاص وبرفقتهم طفل بسرقة بضائع من داخل محل تجارى ملكه بدمياط.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 23 فبراير المنقضى تبلغ لقسم شرطة دمياط الجديدة من (مالك محل ملابس - كائن بدائرة القسم) بقيام رجل وسيدتين وطفل بسرقة (5 ) بنطال بأسلوب "المغافلة" من المحل الخاص به.

أمكن تحديد وضبط الظاهرين بمقطع الفيديو (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية"، وطفل – مقيمون بمحافظة بورسعيد)، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المسروقات.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





