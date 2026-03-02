تركيا تلغي رحلاتها إلى إيران والعراق والأردن وسوريا ولبنان حتى 6 مارس

ألغت تركيا رحلاتها إلى إيران والعراق والأردن وسوريا ولبنان حتى 6 مارس، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأعلن سفير إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الاثنين، أن منشأة نطنز النووية الإيرانية الضخمة تعرضت للهجوم خلال العمليات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية ضد الجمهورية .

وقال رضا نجفي للصحفيين في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يضم 35 دولة: "لقد هاجموا مجدداً أمس منشآت إيران النووية السلمية والمحمية".

ولدى سؤاله من قبل وكالة رويترز عن المنشآت التي استُهدفت، أجاب: "نطنز".