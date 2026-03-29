موتورولا تشعل المنافسة.. تفاصيل وموعد الحجز المسبق لهاتف Razr Fold

ألمحت شركة "موتورولا" بقوة إلى اقتراب موعد فتح باب الحجز المسبق لهاتفها الذكي الجديد (Razr Fold)، لتشعل بذلك نار المنافسة في سوق الهواتف القابلة للطي. وتستعد الشركة لطرح هذا الإصدار المنتظر قريباً، والذي يجمع بين التصميم الكلاسيكي الأنيق وأحدث ما توصلت إليه تسريبات التكنولوجيا، ليلبي تطلعات المستخدمين الباحثين عن التميز والمواصفات الرائدة.

شاشة مرنة

ويعتمد الهاتف الجديد على شاشة رئيسية قابلة للطي من نوع (OLED)، وهي تقنية متطورة تتيح طي الشاشة من المنتصف كالكتاب تماماً، ليتحول الجهاز من شاشة كبيرة مريحة لمشاهدة الفيديوهات والقراءة، إلى مربع صغير وأنيق يسهل وضعه في الجيب.

وتضمن هذه التقنية ألواناً زاهية ووضوحاً فائقاً، مع وجود شاشة خارجية صغيرة لمعرفة الإشعارات والرد على المكالمات السريعة دون الحاجة لفتح الهاتف بالكامل.

أداء قوي

وتشير أحدث التسريبات التقنية إلى أن الجهاز سيعمل بمعالج متطور من الفئة الرائدة، ليكون بمثابة "عقل إلكتروني" قوي يضمن تشغيل التطبيقات الثقيلة والألعاب الحديثة دون أي بطء أو توقف مفاجئ.

ويأتي هذا المعالج مدعوماً بذاكرة تشغيل عشوائية (رام) ذات سعة كبيرة، تسمح للمستخدم بفتح العشرات من التطبيقات في نفس الوقت والتنقل بينها بمنتهى السلاسة.

بطارية تدوم

ولأن استهلاك الطاقة يمثل دائماً تحدياً في الهواتف ذات الشاشات المزدوجة والقابلة للطي، ركزت الشركة على تزويد الهاتف ببطارية ذات سعة ممتازة تكفي للاستخدام اليومي المكثف.

ولمزيد من الراحة وتوفير الوقت، يدعم الجهاز تقنية الشحن السريع جداً، مما يعني قدرة المستخدم على إعادة شحن بطارية هاتفه في دقائق معدودة، ليعود إلى عمله وتصفحه دون انقطاع طويل.

كاميرا مزدوجة

ولم تغفل "موتورولا" عشاق التصوير، حيث يأتي الهاتف مزوداً بكاميرات خلفية عالية الدقة. وتعمل العدسة الأساسية على التقاط صور واضحة وتفاصيل دقيقة حتى في ظروف الإضاءة الضعيفة، بينما تساعد العدسة الواسعة في التقاط صور جماعية أو مناظر طبيعية بمساحات أكبر، مما يجعله أشبه باستوديو تصوير متكامل ومدمج.

منافسة شرسة

ويعني نظام "الطلب المسبق" الذي تلمح إليه الشركة، فرصة ذهبية للعملاء لحجز الهاتف ودفع ثمنه قبل وصوله رسمياً إلى رفوف المتاجر، وغالباً ما تصاحب هذه المرحلة هدايا مجانية أو خصومات حصرية للعملاء الأوائل.

وتستهدف الشركة من خلال إطلاق هذا الهاتف سحب البساط من الشركات المنافسة، عبر تقديم جهاز متين وعملي ومواكب لأحدث معايير محركات البحث والتقنية الحديثة.