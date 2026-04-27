مانشستر يونايتد في اختبار جديد أمام برينتفورد.. صراع المربع الذهبي يشتعل

يستعد مانشستر يونايتد لاستضافة نظيره برينتفورد مساء اليوم الإثنين على ملعب «أولد ترافورد»، ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في مواجهة مهمة ضمن سباق المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

ويدخل مانشستر يونايتد اللقاء وهو في المركز الثالث برصيد 58 نقطة، متقدمًا على برينتفورد صاحب المركز التاسع بـ48 نقطة، ما يمنح أصحاب الأرض أفضلية نسبية على مستوى الترتيب، لكنها لا تقلل من صعوبة المواجهة.

ويعتمد اليونايتد على الحالة المعنوية المرتفعة بعد فوزه الأخير على تشيلسي، إلى جانب الطفرة التي شهدها الفريق منذ تولي مايكل كاريك القيادة الفنية، حيث نجح في تحسين النتائج بشكل ملحوظ خلال عام 2026.

ويأمل الفريق في حصد النقاط الثلاث من أجل تأمين موقعه في المربع الذهبي، والابتعاد عن ملاحقة ليفربول وأستون فيلا، في ظل الصراع المحتدم على بطاقات التأهل الأوروبي.

وعلى صعيد الغيابات، يفتقد مانشستر يونايتد خدمات عدد من لاعبيه، أبرزهم ماتيس دي ليخت للإصابة، وليساندرو مارتينيز للإيقاف، إلى جانب ليني يورو وباتريك دورجو لعدم الجاهزية.

في المقابل، تشهد القائمة عودة هاري ماجواير بعد انتهاء فترة إيقافه، ما يمنح الفريق دفعة دفاعية قبل هذه المواجهة المهمة.