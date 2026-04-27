البابا تواضروس يزور القنصلية المصرية بإسطنبول ويلتقي السفير المصري | صور

زار قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء أمس، القنصلية المصرية باسطنبول، حيث كان في استقبال قداسته والوفد المرافق السفير المصري الدكتور وائل بدوي والقنصل العام السفير حاتم الألفي، وطاقم القنصلية.

عبر القنصل المصري عن سعادته بزيارة قداسة البابا للقنصلية، مثمنًا زيارته لتركيا بوصفه رمز مصري كبير.

وبدأ قداسة البابا تواضروس الثاني أمس السبت جولة خارجية جديدة تشمل أربع دول، استهلها بزيارة تركيا حيث التقى قداسة البطريرك المسكوني برثلماوس الأول بطريرك القسطنطينية، وهو اللقاء الرسمي الأول بين بابا الإسكندرية وبطريرك القسطنطينية منذ جلوس قداسة البابا تواضروس الثاني على كرسي مار مرقس.

كما حضر قداسة البابا القداس البطريركي صباح أمس الأحد، وتبودلت عقبه الكلمات الرسمية بين قداسته وقداسة البطريرك المسكوني، والتقى أعضاء اللجنة السينودسية للحوار بين المسيحيين والأديان، وأقيمت مأدبة غداء على شرف قداسته بمقر البطريركية المسكونية.