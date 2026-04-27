جرين شرم.. مشروع يحويل شرم الشيخ لـ أكبر مدينة خضراء في مصر| فيديو

أكد الدكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية، أن مشروع "جرين شرم" يمثل واحدة من أهم المبادرات البيئية والتنموية التي تنفذها الدولة لتحويل مدينة شرم الشيخ إلى أول مدينة سياحية خضراء ومستدامة في مصر بحلول عام 2028، مشيرًا إلى أن المشروع سيحدث نقلة نوعية في شكل الحياة البيئية والسياحية داخل المدينة.

وقال سمعان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن المبادرة تعتمد بشكل أساسي على استخدام الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في تشغيل المرافق والفنادق، مؤكدًا أن التحول للطاقة المتجددة سيسهم بشكل مباشر في تقليل نسب التلوث والانبعاثات الكربونية داخل المدينة.

وأشار إلى أن المشروع يتضمن التحول إلى وسائل نقل كهربائية صديقة للبيئة، إلى جانب تطبيق منظومة متكاملة لإدارة المخلفات، تبدأ من تقليل إنتاجها من المصدر، مرورًا بإعادة التدوير، وصولًا إلى التخلص الآمن منها، بما يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وأضاف أن المبادرة تولي اهتمامًا كبيرًا بحماية المحميات الطبيعية، وعلى رأسها محمية رأس محمد، مشددا على أهمية الحفاظ على الشعاب المرجانية والتنوع البيولوجي من تأثيرات التغيرات المناخية، إلى جانب تحسين إدارة الموارد المائية والصرف الصحي.

