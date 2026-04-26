محافظ بورسعيد يوجّه بتوفير أجهزة تكييفات بجميع غرف وحدة الأطفال المعثور عليهم بحي المناخ | شاهد

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، وحدة الأطفال المعثور عليهم بحي المناخ، لمتابعة مستوى الرعاية والخدمات المقدمة للأطفال داخل الوحدة

رافقه شيماء العزبي رئيس حي المناخ ومسئولي مديرية الصحة ببورسعيد

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي حول آلية العمل داخل الوحدة، واطمأن على توافر سبل الرعاية الصحية والاجتماعية للأطفال، مؤكدًا على أهمية توفير بيئة آمنة ومتكاملة تلبي احتياجاتهم

محافظ بورسعيد يوجه بتوفير كافة أوجه الرعاية والدعم للأطفال بالوحدة

و وجه محافظ بورسعيد بتوفير أجهزة تكييفات في جميع غرف الاطفال وشدد محافظ بورسعيد على ضرورة تقديم كافة أوجه الرعاية و الدعم للاطفال و المتابعة المستمرة في هذا الشأن.