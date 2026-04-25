قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رومانيا: طائرة روسية مسيرة تضرب البنية التحتية للكهرباء بمدينة جالاتي
غزة تشهد أول انتخابات في دير البلح منذ 20 سنة بدون مشاركة حماس
مواعيد المترو والقطار الكهربائي بعد التوقيت الصيفي 2026
مصر تحصد لقب أفضل وجهة سياحية 2026.. وتؤكد ريادتها الدولية.. وخبير يعلق
20 جنيهًا مكاسب محلية.. الذهب يتجه لأول خسارة بعد 5 أسابيع صعود
كأنهم موظفون.. كيف تضمن العمالة غير المنتظمة معاشًا وحماية اجتماعية؟
موعد مباراة مانشستر سيتي وساوثهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي
الأرصاد تعلن طقس الـ5 أيام المقبلة: انخفاض ملحوظ بالحرارة وأمطار رعدية ونشاط للرياح
طقس السبت في السعودية.. الأمطار الرعدية تضرب أجزاء كبيرة من المملكة
بحث استيراد الأسماك وتسيير خط ملاحي بين العقبة والغردقة وشرم الشيخ
بعد تغيير الساعة.. مواقيت الصلاة اليوم السبت 25-4-2026 بالقاهرة والمحافظات
زيادة أسعار السكر والزيوت بالأسواق اليوم السبت 25-4-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظة بورسعيد تواصل حملات الإشغالات المكبرة لفرض الانضباط الميداني

حملات فى كل مكان بأحياء بورسعيد
حملات فى كل مكان بأحياء بورسعيد
محمد الغزاوى

شهدت أحياء بورسعيد ومدينة بورفؤاد حراكاً ميدانياً واسع النطاق لإزالة الإشغالات ومواجهة مخالفات البناء، مع تكثيف جهود النظافة العامة لضمان الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات  اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد بفرض الانضباط الكامل وتطبيق القانون بحسم

 مدينة بورفؤاد - تطهير شارعي "الطبري" و"عمر بن عبد العزيز" من إشغالات الموبيليا
 

قادت سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد حملة مكبرة لرفع كافة أنواع الإشغالات والتعديات بحرم شارع الطبري (الموبيليا المستعملة) وشارع عمر بن عبد العزيز. وأسفرت الحملة عن فتح الأرصفة والممرات أمام حركة المشاة والسيارات، مع اتخاذ إجراءات رادعة حيال المخالفين، مؤكدة أن الشارع ملك للمواطنين وستستمر الحملات لضمان عدم عودة العشوائية.

 حي الشرق - حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع "الثلاثيني والجيش والنهضة ودجلة"
 

بمتابعة الدكتور إسلام بهنساوي رئيس حي الشرق، نفذت إدارة الإشغالات حملة موسعة استهدفت الشوارع الحيوية بالحي (الثلاثيني، الجيش، النهضة، ودجلة)، حيث تم رفع وإزالة كافة التعديات التي تعيق حركة المارة والسيارات، مع التنبيه المشدد على أصحاب المحال بالالتزام بالمساحات القانونية للحفاظ على الشكل الحضاري للحي.

 حي المناخ - التصدي لمخالفة بناء في المهد بمنطقة "العرب القديم"
 

قادت شيماء العزبي رئيسة حي المناخ حملة لرصد وإزالة مخالفات البناء في المهد، حيث تم رصد أعمال بناء مخالف بشارع "نبيه" ومنطقة العرب القديم دون ترخيص. وتمت مصادرة أدوات البناء فوراً وإيقاف الأعمال واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، تأكيداً على الضرب بيد من حديد ضد أي تعدٍ على أملاك الدولة.

 حي العرب - العميد شادي محروس يقود حملة مكثفة لتطهير شارع "كسرى" من الإشغالات


بقيادة المهندسة شيماء جودة رئيسة حي العرب والعميد شادي محروس قائد شرطة المرافق، شنت إدارة الإشغالات وفريق العمل الميداني حملة مكبرة بشارع كسرى لرفع التعديات وإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة المرور، وذلك ضمن خطة الحي اليومية لإعادة الانضباط لقلب بورسعيد وتسهيل حركة المواطنين.

 حي الزهور - رفع كفاءة شوارع "المناخلي والتحرير" وفتح الطرق أمام المارة


بمتابعة  أحمد زغلف رئيس حي الزهور، شنت الأجهزة التنفيذية حملة موسعة لرفع الإشغالات بشارعي المناخلي والتحرير. وشدد رئيس الحي على أن أجهزة الحي لن تسمح بعودة المخالفات مرة أخرى، مع استمرار العمل الميداني لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالي الحي.

 حي الضواحي - إزالة تعديات شارع "23 ديسمبر" وتوفير بدائل حضارية للباعة
 

شنت محافظة بورسعيد حملة مكبرة بقيادة الأستاذ فوزي الوالي رئيس حي الضواحي والأجهزة الأمنية بشارع 23 ديسمبر أمام منطقة الصفا، أسفرت عن مصادرة 7 عربات خشبية والتحفظ على 2 طن خضروات وفاكهة. ووجه المحافظ الباعة الجائلين بسرعة التقدم للحصول على محال بالأسواق الجديدة المطورة (الهنا، التصنيع، وعمر بن عبد العزيز) بأسعار رمزية كبديل حضاري.

 حي غرب - رفع كفاءة ونظافة مقابر بورسعيد القديمة والجديدة
 

تابع  باسم عمر رئيس حي غرب جهود شركة "نهضة مصر" في رفع كفاءة ونظافة منطقة المقابر، حيث تم تجريف الرمال ورفع الردش والحشائش. وناشد رئيس الحي المواطنين بالتعاون وعدم إلقاء المخلفات والزجاجات الفارغة لتجنب نشوب حرائق، مؤكداً استمرار العمل لظهور المكان بصورة تليق بحرمة الموتى.
 


 

واكدت محافظة بورسعيد أن هذه التحركات الميدانية الواسعة تهدف في المقام الأول إلى خدمة المواطن البورسعيدي والارتقاء ببيئته المعيشية، بما يتوافق مع مستهدفات الدولة نحو التنمية المستدامة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد تحرير سيناء

موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026 بعد قرار الحكومة الجديد

أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت في مصر

أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت الأرضي في مصر

مرتبات شهر مايو 2026

اعرف هتقبض كام وإمتى؟ موعد صرف مرتبات شهر مايو 2026 بعد قرار زيادة الحد الأدنى للأجور

مجلس النواب

الزواج في السر دون إبلاغ الزوجة يعرضك للحبس وغرامة تصل إلى 30 ألف جنيه

المتهمين

تمثال فرعونى كبير .. ضبط 5 أشخاص عثروا على أثار داخل أرض بالبدرشين

ارشيفية

رائحة كريهة تكشف عن مقتل سيدة وابنتها بالمنيب.. وأصابع الاتهام تشير للزوج

مسلم وطليقته

مسلم ينشر مستندات نفقة ابنه: بدفع 180 ألف كل 5 شهور

مركز احتجاز المهاجرين في تكساس

300 يوما خلف القضبان.. قاضٍ أمريكي يفرج عن أم مصرية وأبنائها الخمسة بعد احتجازهم في تكساس

ترشيحاتنا

غزة جوع وإبادة

آليات الاحتلال تواصل عدوانها على غزة وتقتل 13 شخصا

أرشيفي

أمريكا تعترض سفينة ترفع علم إيران أثناء الإبحار نحو أحد موانئ طهران

قوات قوات الاحتلال الإسرائيلي

جيش الاحتلال يتوغل في ريف القنيطرة السوري ويفتش عدد من المنازل

بالصور

متاعب مزعجة في الهضم.. هذا الألم إنذار يكشف متلازمة القولون العصبي

القولون العصبي
القولون العصبي
القولون العصبي

تحويل الأرز العادي لوجبة فخمة في 10 دقائق

تحويل الأرز العادي لوجبة فخمة في 10 دقائق
تحويل الأرز العادي لوجبة فخمة في 10 دقائق
تحويل الأرز العادي لوجبة فخمة في 10 دقائق

سر لا يخبرك به الأطباء.. ماذا يحدث لجسمك عند الاستمرار في هذه العادة؟

سر لا يخبرك به الأطباء.. ماذا يحدث لجسمك عند الاستمرار في هذه العادة؟
سر لا يخبرك به الأطباء.. ماذا يحدث لجسمك عند الاستمرار في هذه العادة؟
سر لا يخبرك به الأطباء.. ماذا يحدث لجسمك عند الاستمرار في هذه العادة؟

خطأ شائع يدمر العافية بدون ما تشعر.. لن تتوقع تأثيره على صحتك

خطأ شائع قد يدمرك بدون ما تشعر.. لن تتوقع تأثيره على صحتك
خطأ شائع قد يدمرك بدون ما تشعر.. لن تتوقع تأثيره على صحتك
خطأ شائع قد يدمرك بدون ما تشعر.. لن تتوقع تأثيره على صحتك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

المزيد