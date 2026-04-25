محافظة بورسعيد تواصل حملات الإشغالات المكبرة لفرض الانضباط الميداني

شهدت أحياء بورسعيد ومدينة بورفؤاد حراكاً ميدانياً واسع النطاق لإزالة الإشغالات ومواجهة مخالفات البناء، مع تكثيف جهود النظافة العامة لضمان الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد بفرض الانضباط الكامل وتطبيق القانون بحسم

مدينة بورفؤاد - تطهير شارعي "الطبري" و"عمر بن عبد العزيز" من إشغالات الموبيليا



قادت سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد حملة مكبرة لرفع كافة أنواع الإشغالات والتعديات بحرم شارع الطبري (الموبيليا المستعملة) وشارع عمر بن عبد العزيز. وأسفرت الحملة عن فتح الأرصفة والممرات أمام حركة المشاة والسيارات، مع اتخاذ إجراءات رادعة حيال المخالفين، مؤكدة أن الشارع ملك للمواطنين وستستمر الحملات لضمان عدم عودة العشوائية.

حي الشرق - حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع "الثلاثيني والجيش والنهضة ودجلة"



بمتابعة الدكتور إسلام بهنساوي رئيس حي الشرق، نفذت إدارة الإشغالات حملة موسعة استهدفت الشوارع الحيوية بالحي (الثلاثيني، الجيش، النهضة، ودجلة)، حيث تم رفع وإزالة كافة التعديات التي تعيق حركة المارة والسيارات، مع التنبيه المشدد على أصحاب المحال بالالتزام بالمساحات القانونية للحفاظ على الشكل الحضاري للحي.

حي المناخ - التصدي لمخالفة بناء في المهد بمنطقة "العرب القديم"



قادت شيماء العزبي رئيسة حي المناخ حملة لرصد وإزالة مخالفات البناء في المهد، حيث تم رصد أعمال بناء مخالف بشارع "نبيه" ومنطقة العرب القديم دون ترخيص. وتمت مصادرة أدوات البناء فوراً وإيقاف الأعمال واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، تأكيداً على الضرب بيد من حديد ضد أي تعدٍ على أملاك الدولة.

حي العرب - العميد شادي محروس يقود حملة مكثفة لتطهير شارع "كسرى" من الإشغالات



بقيادة المهندسة شيماء جودة رئيسة حي العرب والعميد شادي محروس قائد شرطة المرافق، شنت إدارة الإشغالات وفريق العمل الميداني حملة مكبرة بشارع كسرى لرفع التعديات وإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة المرور، وذلك ضمن خطة الحي اليومية لإعادة الانضباط لقلب بورسعيد وتسهيل حركة المواطنين.

حي الزهور - رفع كفاءة شوارع "المناخلي والتحرير" وفتح الطرق أمام المارة



بمتابعة أحمد زغلف رئيس حي الزهور، شنت الأجهزة التنفيذية حملة موسعة لرفع الإشغالات بشارعي المناخلي والتحرير. وشدد رئيس الحي على أن أجهزة الحي لن تسمح بعودة المخالفات مرة أخرى، مع استمرار العمل الميداني لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالي الحي.

حي الضواحي - إزالة تعديات شارع "23 ديسمبر" وتوفير بدائل حضارية للباعة



شنت محافظة بورسعيد حملة مكبرة بقيادة الأستاذ فوزي الوالي رئيس حي الضواحي والأجهزة الأمنية بشارع 23 ديسمبر أمام منطقة الصفا، أسفرت عن مصادرة 7 عربات خشبية والتحفظ على 2 طن خضروات وفاكهة. ووجه المحافظ الباعة الجائلين بسرعة التقدم للحصول على محال بالأسواق الجديدة المطورة (الهنا، التصنيع، وعمر بن عبد العزيز) بأسعار رمزية كبديل حضاري.

حي غرب - رفع كفاءة ونظافة مقابر بورسعيد القديمة والجديدة



تابع باسم عمر رئيس حي غرب جهود شركة "نهضة مصر" في رفع كفاءة ونظافة منطقة المقابر، حيث تم تجريف الرمال ورفع الردش والحشائش. وناشد رئيس الحي المواطنين بالتعاون وعدم إلقاء المخلفات والزجاجات الفارغة لتجنب نشوب حرائق، مؤكداً استمرار العمل لظهور المكان بصورة تليق بحرمة الموتى.







واكدت محافظة بورسعيد أن هذه التحركات الميدانية الواسعة تهدف في المقام الأول إلى خدمة المواطن البورسعيدي والارتقاء ببيئته المعيشية، بما يتوافق مع مستهدفات الدولة نحو التنمية المستدامة.