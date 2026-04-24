قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيش الإحتلال: تصفية 6 مسلحين بجنوب لبنان وحزب الله مسئول عن خرق وقف إطلاق النار
سياسية أمريكية لـصدى البلد: مواجهة شرسة بين طهران وواشنطن.. وكابوس انتخابي ينتظر ترامب
رئيس الأعلى للإعلام يكشف دور فيلم لن أبكي أبدًا في تأميم قناة السويس
ابن قبيلة القرارشة.. الفدائي سليم سالم حسين رادار وعين المخابرات في سيناء
قهوة البيض أغرب تريندات مواقع التواصل .. تقدر تجربها؟
ما هي كفارة العجز عن الوفاء بالنذر؟.. دار الإفتاء توضح
الرئيس السيسي ورئيس قبرص| توقيع إعلان ترفيع العلاقات بين مصر وقبرص إلى شراكة استراتيجية
حسام موافي: التعامل مع المرض يحتاج إلى التحرك الفعلي نحو العلاج
رسميًا.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بعد الارتفاع الأخير
الهدنة مستمرة والإسرائيليون يتساقطون.. مقتل فتاة إثر إصابتها بقنبلة عنقودية إيرانية
روسيا الأقرب.. اتحاد الكرة يفاضل بين 3 وديات لمنتخب مصر في مايو
الأسطورة والساحر .. تراكم الإنذارات يهدد ثنائي الزمالك بالغياب عن قمة الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

بورسعيد تطلق مبادرة بصمة خضراء وتكثف حملات النظافة الشاملة بكافة الأحياء

محمد الغزاوى

شهدت أحياء بورسعيد ومدينة بورفؤاد اليوم حراكاً بيئياً وميدانياً واسعاً لتعزيز المظهر الحضاري وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد، وفي إطار المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" وخطة المحافظة للارتقاء بمنظومة النظافة.

مدينة بورفؤاد.. انطلاق بصمة خضراء لزراعة 50 شجرة زيتون بميدان الأمل


أعلنت سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد عن انطلاق مبادرة "بصمة خضراء" بالتنسيق مع مؤسسة "أثر مصر"، حيث بدأت المرحلة الأولى بزراعة 50 شجرة زيتون بميدان الأمل والجزر الوسطى. 

وأكدت "الموافي" أن المبادرة تستهدف مواجهة تغير المناخ وإعادة الطابع الجمالي العريق للمدينة، مع توفير كافة آليات الرعاية والري لضمان استدامة هذه المساحات الخضراء.

 حي الشرق.. تجريف وكنس كوبري عزمي لتحسين الحركة المرورية


بناءً على تعليمات الدكتور إسلام بهنساوي رئيس حي الشرق، كثفت الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع شركة "نهضة مصر" أعمال النظافة الصباحية بكوبري عزمي.

 شملت الأعمال تجريف وكنس الرمال المتراكمة باستخدام المعدات الثقيلة، ما ساهم في رفع كفاءة الطريق وتسهيل حركة السيارات والحفاظ على الواجهة الحضارية للمنطقة.

 حي العرب.. حملات جمع منزلي وتطهير الشوارع من الأتربة والردم
 

تابعت المهندسة شيماء جودة رئيسة حي العرب استمرار رفع كفاءة منظومة النظافة، حيث شملت الحملة أعمال الجمع المنزلي ورفع تجمعات القمامة والأتربة والردم بكافة شوارع الحي. 

وأهابت رئيسة الحي بالمواطنين ضرورة التعاون لرفع الوعي المجتمعي والحفاظ على نظافة الصناديق ونقاط التجميع لضمان بيئة صحية.

حي المناخ رفع كفاءة شارع "الناصر" تحت شعار "شوارعنا مرآتنا"
 

قادت الأستاذة شيماء العزبي رئيسة حي المناخ جولة ميدانية لمتابعة أعمال منظومة النظافة الجديدة بشارع الناصر. وأشارت إلى أن الحي يمارس دوراً إشرافياً دقيقاً لمراجعة أداء الكنس الآلي واليدوي، مؤكدة أن شركة "نهضة مصر" خصصت الخط الساخن (17696) لاستقبال شكاوى المواطنين والتعامل معها فوراً.

 حي الزهور جولة ميدانية لمتابعة نظافة منطقة "عمر بن الخطاب"
 

قام المحاسب أحمد زغلف رئيس حي الزهور بجولة تفقدية لمتابعة أعمال النظافة بمنطقة عمر بن الخطاب. وشدد "زغلف" على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية لرفع المخلفات وسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين، مؤكداً أن المتابعة الدورية هي الضمانة الوحيدة للحفاظ على المستوى اللائق بجمال الحي.

 حي الضواحي - انتشار مكثف بمناطق "الأمل" و"40 عمارة" وشارع مصطفى كامل
 

بمتابعة الأستاذ فوزي الوالي رئيس حي الضواحي، شهدت مناطق الحي انتشاراً واسعاً لفرق العمل وتجريف الرمال بجوار الأرصفة. وأكد رئيس الحي أن العمل يتم وفق رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، مع التنسيق الكامل مع شركة النظافة لضمان تغطية كافة الشوارع الجانبية والرئيسية دون استثناء.

 حي غرب  استمرار أعمال تطوير ونظافة مقابر بورسعيد لمنع اشتعال الحرائق
 

واصل  باسم عمر رئيس حي غرب متابعة أعمال رفع كفاءة المقابر القديمة والجديدة، حيث تم رفع كميات كبيرة من "الخوص" والحشائش والردش. وناشد رئيس الحي الأهالي بعدم إلقاء المخلفات القابلة للاشتعال أعلى المقابر، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، حفاظاً على حرمة المكان وسلامة الزائرين.
 

واكدت محافظة بورسعيد أن تضافر جهود الأجهزة التنفيذية مع وعي المواطن هو الركيزة الأساسية لنجاح خطط التطوير البيئي والحفاظ على بورسعيد مدينة خضراء ونظيفة.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد أحياء بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار الفراخ البيضا

أسعار الفراخ البيضاء تفاجئ المستهلكين.. سعر الكيلو اليوم الجمعة

رئيس الوزراء

بعد موافقة الحكومة.. 3 حالات لإنهاء الزواج للمسيحيين فى مشروع قانون الأحوال الشخصية

المطرب التركي إبراهيم تاتليسس

ثروة بـ850 مليون دولار في مهب الريح| إبراهيم تاتليسس يحرم أسرته من الميراث ..القصة الكاملة

حمد فتحي مع شيكابالا

الرياضة ضارة بالصحة.. تحذير طبي خطير لعملاق السلة المصري حمد فتحي: اعتزل فورا

سعر الذهب

سعر الذهب يتراجع سريعًا.. وعيار 21 يخسر نحو 700 جنيه من أعلى قيمة

سعر الدولار اليوم

آخر تحديث.. سعر الدولار اليوم أمام الجنيه

صورة ارشيفية

عقب اصلاح العطل بشبكة مكاتب التأمينات.. طريقة الاستعلام عن المعاشات بالرقم القومي

شيكو بانزا

برسالة ساخرة.. شيكو بانزا نجم الزمالك يثير غضب مدافع بيراميدز

ترشيحاتنا

مايكل جاكسون

أسماء جلال تمازح جمهورها بمشاركتها في فيلم مايكل جاكسون.. تفاصيل

سامو زين

سامو زين يعلن عن موعد انطلاق أغنيته روحي

الحسن عادل

احكيلي وفضفضلي.. الحسن عادل يطرح أحدث كليباته

بالصور

قهوة البيض أغرب تريندات مواقع التواصل .. تقدر تجربها؟

طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة.. طعم مختلف وخطوات سريعة

ليه نفس الأكلة بتطلع مختلفة كل مرة؟ السر في خطوة محدش بياخد باله منها

احترس من ارتفاع السكر في الدم.. أعراض صامتة قد تهدد صحتك

فيديو

أزمة مطرب مهرجانات مشهور

استغاثة مؤثرة.. أزمة جديدة تطارد مطرب مهرجانات بعد اتهامات طليقته

القرد لولو الهارب

قرد هارب يشعل السوشيال ميديا ويثير الذعر في المنوفية| فيديوجراف

علي غزلان

قدّر الله وما شاء فعل.. منشور غامض يفتح باب التكهنات حول حياة علي غزلان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

المزيد