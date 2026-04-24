بورسعيد تطلق مبادرة بصمة خضراء وتكثف حملات النظافة الشاملة بكافة الأحياء

شهدت أحياء بورسعيد ومدينة بورفؤاد اليوم حراكاً بيئياً وميدانياً واسعاً لتعزيز المظهر الحضاري وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد، وفي إطار المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" وخطة المحافظة للارتقاء بمنظومة النظافة.

مدينة بورفؤاد.. انطلاق بصمة خضراء لزراعة 50 شجرة زيتون بميدان الأمل



أعلنت سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد عن انطلاق مبادرة "بصمة خضراء" بالتنسيق مع مؤسسة "أثر مصر"، حيث بدأت المرحلة الأولى بزراعة 50 شجرة زيتون بميدان الأمل والجزر الوسطى.

وأكدت "الموافي" أن المبادرة تستهدف مواجهة تغير المناخ وإعادة الطابع الجمالي العريق للمدينة، مع توفير كافة آليات الرعاية والري لضمان استدامة هذه المساحات الخضراء.

حي الشرق.. تجريف وكنس كوبري عزمي لتحسين الحركة المرورية



بناءً على تعليمات الدكتور إسلام بهنساوي رئيس حي الشرق، كثفت الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع شركة "نهضة مصر" أعمال النظافة الصباحية بكوبري عزمي.

شملت الأعمال تجريف وكنس الرمال المتراكمة باستخدام المعدات الثقيلة، ما ساهم في رفع كفاءة الطريق وتسهيل حركة السيارات والحفاظ على الواجهة الحضارية للمنطقة.

حي العرب.. حملات جمع منزلي وتطهير الشوارع من الأتربة والردم



تابعت المهندسة شيماء جودة رئيسة حي العرب استمرار رفع كفاءة منظومة النظافة، حيث شملت الحملة أعمال الجمع المنزلي ورفع تجمعات القمامة والأتربة والردم بكافة شوارع الحي.

وأهابت رئيسة الحي بالمواطنين ضرورة التعاون لرفع الوعي المجتمعي والحفاظ على نظافة الصناديق ونقاط التجميع لضمان بيئة صحية.

حي المناخ رفع كفاءة شارع "الناصر" تحت شعار "شوارعنا مرآتنا"



قادت الأستاذة شيماء العزبي رئيسة حي المناخ جولة ميدانية لمتابعة أعمال منظومة النظافة الجديدة بشارع الناصر. وأشارت إلى أن الحي يمارس دوراً إشرافياً دقيقاً لمراجعة أداء الكنس الآلي واليدوي، مؤكدة أن شركة "نهضة مصر" خصصت الخط الساخن (17696) لاستقبال شكاوى المواطنين والتعامل معها فوراً.

حي الزهور جولة ميدانية لمتابعة نظافة منطقة "عمر بن الخطاب"



قام المحاسب أحمد زغلف رئيس حي الزهور بجولة تفقدية لمتابعة أعمال النظافة بمنطقة عمر بن الخطاب. وشدد "زغلف" على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية لرفع المخلفات وسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين، مؤكداً أن المتابعة الدورية هي الضمانة الوحيدة للحفاظ على المستوى اللائق بجمال الحي.

حي الضواحي - انتشار مكثف بمناطق "الأمل" و"40 عمارة" وشارع مصطفى كامل



بمتابعة الأستاذ فوزي الوالي رئيس حي الضواحي، شهدت مناطق الحي انتشاراً واسعاً لفرق العمل وتجريف الرمال بجوار الأرصفة. وأكد رئيس الحي أن العمل يتم وفق رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، مع التنسيق الكامل مع شركة النظافة لضمان تغطية كافة الشوارع الجانبية والرئيسية دون استثناء.

حي غرب استمرار أعمال تطوير ونظافة مقابر بورسعيد لمنع اشتعال الحرائق



واصل باسم عمر رئيس حي غرب متابعة أعمال رفع كفاءة المقابر القديمة والجديدة، حيث تم رفع كميات كبيرة من "الخوص" والحشائش والردش. وناشد رئيس الحي الأهالي بعدم إلقاء المخلفات القابلة للاشتعال أعلى المقابر، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، حفاظاً على حرمة المكان وسلامة الزائرين.



واكدت محافظة بورسعيد أن تضافر جهود الأجهزة التنفيذية مع وعي المواطن هو الركيزة الأساسية لنجاح خطط التطوير البيئي والحفاظ على بورسعيد مدينة خضراء ونظيفة.