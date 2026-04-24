محافظ بورسعيد: استمرار رصف الطرق الداخلية بمنطقة النور في حي الضواحي| صور

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد جهودها المكثفة لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق بمختلف الأحياء بناءًا علي توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف ضمن الخطة الاستثمارية،

وشهدت منطقة النور بنطاق حي الضواحي، تنفيذ أعمال رش طبقة التشريب "MCO"،عقب الانتهاء من تصنيع وتسوية طبقة الأساس للطرق الداخلية تمهيدا لبدء أعمال الرصف بالطبقة الأسفلتية.

رصف الطرق الداخلية

تضمنت الأعمال الجارية الانتهاء من تنفيذ البردورات والإنترلوك، إلى جانب إنشاء بالوعات لتصريف مياه الأمطار بما يضمن كفاءة منظومة الصرف، فضلًا عن تركيب أعمدة الإنارة الحديثة وتزويدها بكشافات ليد، بما يسهم في تحسين مستوى الإضاءة وترشيد استهلاك الطاقة.

وتنفذ الأعمال تحت إشراف مديرية الطرق والنقل وبالتنسيق مع حي الضواحي والمرافق في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالبنية التحتية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.