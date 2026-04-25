لتعزيز التواصل مع المواطنين.. محافظ بورسعيد يعقد لقاءات مكثفة مع المسئولين والجماهير

بحث اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد ، الخطوات التنفيذية لبدء صرف المستحقات المتأخرة للمعلمين "المتجمد" وفقاً لأسبقية الأحكام، وذلك في إطار حرصه على حقوق العاملين بالمنظومة التعليمية.

وتفقد محافظ بورسعيد، سير العمل في أعمال تطوير منطقة "علي بن أبي طالب"، بحي الزهور للوقوف على نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز، رافقه خلالها اللواء عمرو فكري السكرتير العام للمحافظة، وذلك ضمن جولات سيادته الميدانية لمتابعة رفع كفاءة المناطق السكنية.

بورسعيد في أسبوع من العمل الميداني واللقاءات الجماهيرية المكثفة لتعزيز التواصل مع المواطنين

تابع محافظ بورسعيد ، أعمال رفع كفاءة نوازل منطقة "الحراسات" بحي الضواحي، موجهاً بضرورة الانتهاء من الأعمال وفق أعلى المعايير الفنية لخدمة أهالي المنطقة.

وأعلن محافظ بورسعيد ، عن وصول قطار التطوير إلى "منطقة التصنيع" بحي الضواحي، حيث بدأت أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق، بالإضافة إلى إنشاء ٢ مسطح أخضر وتطوير السوق العشوائي بالمنطقة وتحويله إلى سوق نموذجي حضاري.

واستقبل محافظ بورسعيد، رئيس حساب تمويل الإسكان الاقتصادي بوزارة الإسكان، لبحث سبل التعاون وتوفير الدعم اللازم لمشروعات الإسكان التي تخدم مواطني بورسعيد.

وواصل محافظ بورسعيد، لقاءاته الجماهيرية مع المواطنين، حيث سلم مساعدات مالية لعدد من الحالات الإنسانية، واستعرض مطالب متنوعة شملت توفير فرص عمل ودعم ذوي الهمم، مع توجيهات فورية بدراسة الشكاوى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقام محافظ بورسعيد ، بجولة ميدانية موسعة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، تفقد خلالها مصنع للضفائر الكهربائية" وتابع انتظام العمل بخطوط الإنتاج ومراحل تصنيع الكابلات، مشيداً بحجم الإنتاج والتصدير ومؤكداً على دعم الكيانات الصناعية.

وتفقد المحافظ سير العمل والإنتاج داخل مصنع لأسماك الرنجة" بالمنطقة الصناعية جنوباً، مؤكداً أن الدولة تقدم كافة أوجه الدعم للمساندة في دفع عجلة الإنتاج، ومشيداً بمعدلات التصدير المتميزة للمصنع.

كما تفقد "مصنع للعطور والبخور" بالمنطقة الصناعية، وهو أحد الكيانات الرائدة المقام على مساحة ٢٠٠٠ م² ويصدر لـ ١٢ دولة، حيث التقى المحافظ بالعمال وأجرى حواراً معهم للتأكد من توفير سبل الراحة وبيئة العمل المناسبة.

وتابع أبو ليمون، في ختام جولته سير العمل بـ "كوبري النصر العائم الجديد" والطريق الرابط مع الكوبري القديم، موجهاً بسرعة التنسيق مع المرور وجهاز تعمير سيناء لضمان سرعة التنفيذ وتحقيق السيولة المرورية.

ووقع محافظ بورسعيد ، عقود تمليك أراضي لـ ٤ مصانع جديدة دعماً للصناعة وتوطينها وزيادة الإنتاج، مع تقديم كافة التيسيرات للمستثمرين وتذليل العقبات أمامهم لتعزيز جهود التنمية الاقتصادية.

كما شهد المحافظ ومدير جمعية المحاربين القدماء احتفالية "يوم الشهيد والمحارب القديم"، حيث كرم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، مؤكداً أن تضحيات الأبطال ستظل خالدة في وجدان الوطن وأن المحافظة مستمرة في دعم أسرهم.

وأجرى محافظ بورسعيد ، جولة مفاجئة على جراجات أحياء (المناخ، وغرب، والعرب)، حيث وجه بحصر كافة المعدات والآلات داخل الجراجات والعمل على تحقيق الاستغلال الأمثل لها لرفع كفاءة العمل الميداني.

وتابع المحافظ، مستجدات أعمال تطوير ورفع كفاءة "٢٣٩ عمارة" بمنطقة خالد بن الوليد بحي الزهور، مشدداً على إزالة كافة المخلفات وتكثيف أعمال تحسين واجهات العمارات والبنية التحتية.

وجه محافظ بورسعيد ، برفع كافة المخلفات المتراكمة بمنطقة "أرض موقف دمياط القديم" بنطاق حي الزهور، وذلك خلال جولة ميدانية لمتابعة مستوى النظافة بالمناطق السكنية.

زتفقد محافظ بورسعيد "منطقة الصفوة" بحي الزهور بعد الانتهاء من أعمال تطويرها ورصف شوارعها، مناشداً المواطنين بالحفاظ على أعمال التطوير والمظهر الحضاري والبيئي للمنطقة.

زأجرى محافظ بورسعيد جولة مفاجئة بوحدة "طب أسرة الصفوة" بحي الزهور لمتابعة انتظام العمل، حيث أشاد بمستوى الخدمة الطبية المقدمة، ووجه باستمرار تحسين مستوى الرعاية الصحية للمواطنين.

كما تفقد محافظ بورسعيد شارعي "أسوان والصباح" بحي المناخ، وتابع الانتهاء من رفع المخلفات المتراكمة، مشدداً على عدم السماح بعودة المخلفات مرة أخرى للحفاظ على الشكل الحضاري.

كما تابع محافظ بورسعيد مستجدات أعمال تطوير ورفع كفاءة شارعي "فلسطين وأوجينا" بنطاق حي الشرق، موجهاً بتكثيف معدلات العمل للانتهاء وفقاً للجداول الزمنية المحددة.

و بدأ محافظ بورسعيد ، جولة موسعة بمدينة "سلام مصر" (بورسعيد الجديدة) شرق المحافظة، بعقد اجتماع بمقر الجهاز لاستعراض الموقف التنفيذي للخدمات، موجهاً بالتنسيق الكامل لتلبية احتياجات المواطنين بالمدينة.

كما تفقد محافظ بورسعيد "الوحدة الصحية" بمدينة سلام مصر، وأصدر توجيهات مشددة بسرعة الانتهاء من تجهيزها وبدء التشغيل خلال موعد أقصاه أسبوع لتوفير الرعاية الطبية لسكان المدينة.

كما تفقد محافظ بورسعيد حضانة "ذوات" بمدينة سلام مصر، موجهاً بالارتقاء بمستوى الرعاية للأطفال، كما وجه بسرعة البدء في إقامة "بيت للطالبات" داخل جزء من الحضانة لخدمة طالبات الجامعة وتيسير إقامتهن.

كما تفقد محافظ بورسعيد مدرسة التعليم الأساسي بمدينة سلام مصر، ووجه بإنشاء "فصل تجريبي" داخل المدرسة استجابة لمطالب الأهالي، مع التأكد من جاهزية الفصول وانتظام العملية التعليمية.

كما تفقد محافظ بورسعيد مخبز مدينة سلام مصر ومنفذ بيع السلع التموينية، موجهاً بسرعة إعادة طرح المخبز وبدء تشغيله وتوفير كافة السلع الأساسية بانتظام لتلبية احتياجات المواطنين.

كما تجول تفقد محافظ بورسعيد، داخل وحدات الإسكان الاجتماعي بمدينة سلام مصر، ووجه بتكثيف أعمال النظافة والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة الجديدة.

كما تفقد محافظ بورسعيد مقار "نقطة الشرطة ووحدة الإطفاء" بمدينة سلام مصر في ختام جولته بالمدينة، موجهاً بسرعة التجهيز ودخولها الخدمة لتعزيز التواجد الأمني ومنظومة الحماية المدنية.

و التقى محافظ بورسعيد أسر الشهداء والمحاربين القدماء ضمن سلسلة لقاءاته الجماهيرية، حيث استجاب لعدد من الحالات الإنسانية بصرف مساعدات مالية وتوفير أجهزة تعويضية وفرص عمل لضمان دخل كريم لهم.

وتفقد أبوليمون، بدء أعمال "المرحلة الثانية" لتطوير شارع ١٥ سبتمبر ببورفؤاد، مشدداً على سرعة الإنجاز، كما وجه ببدء تطوير "ميدان الخالدين" بشكل جمالي وحضاري.

كما تفقد المحافظ شاطئ مدينة بورفؤاد استعداداً للموسم الصيفي، موجهاً بإعداد تصور حضاري للتطوير مع الالتزام بالشكل الموحد للكافيتريات وإزالة كافة المخالفات فوراً.

كما تابع محافظ بورسعيد بدء أعمال إنشاء "مجمع تسوق حضاري" بمنطقة العبور بمدينة بورفؤاد، موجهاً بمراعاة الهوية البصرية والطابع الحضاري المتميز للمدينة.

كما تفقد محافظ بورسعيد الانتهاء من أعمال تطوير مدرسة "الزهراء" بمنطقة الحزب بمدينة بورفؤاد، مؤكداً حرص المحافظة على الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتوفير بيئة متكاملة للطلاب.

كما تابع محافظ بورسعيد، أعمال الحملة المكبرة لرفع المخلفات بمنطقة "الفيروز" ببورفؤاد، واستجاب لمطلب الأهالي بالموافقة على إقامة مسجد بالمنطقة لخدمة المصلين.

كما تابع محافظ بورسعيد سير أعمال تطوير مساكن "أمل نهضة مصر" بحي الضواحي، والتي تشمل ١٣ عمارة، موجهاً بإنشاء مسطح أخضر حضاري وإزالة كافة الإشغالات بمحيط العمارات.

كما تابع محافظ بورسعيد ميدانياً أعمال رفع كفاءة وتطوير مساكن "المنطقة الثالثة" بحي المناخ، موجهاً بتكثيف الأعمال للانتهاء وفقاً للمخطط الزمني المحدد.

و أعلن محافظ بورسعيد عن وصول الأجهزة والمستلزمات الطبية للوحدة الصحية بمدينة "سلام مصر" وتسليمها لمديرية الصحة تمهيداً للتشغيل، وفاءً بوعده للأهالي وتنسيقاً مع وزارة الصحة وهيئة الرعاية الصحية.

و استقبل محافظ بورسعيد في ختام الأسبوع عدداً من المواطنين لبحث مشكلاتهم، موجهاً الأجهزة المختصة بسرعة دراسة الطلبات وحلها للتيسير على المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وأكدت محافظة بورسعيد ، أن العمل مستمر في كافة القطاعات لتحقيق التنمية الشاملة التي تليق بشعب بورسعيد.