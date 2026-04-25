محافظ بورسعيد يشدد على منع عودة الإشغالات واتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين

نفذت الاجهزة التنفيذية و الأمنية بمحافظة بورسعيد حملة مشتركة مكبرة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات بشارع 23 ديسمبر أمام منطقة الصفا بحي الضواحي.

جاء ذلك في إطار جهود محافظة بورسعيد المستمرة لتحقيق الانضباط بالشوارع وتنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد بضرورة التصدي لكافة مظاهر العشوائية والإشغالات

محافظ بورسعيد: حملات مكبرة لإزالة الإشغالات وفرض الانضباط.. وتوفير بدائل حضارية للباعة الجائلين

وجاءت الحملة بقيادة اللواء إسلام الصياد مساعد مدير الأمن، و فوزي الوالي رئيس حي الضواحي، والعميد شادي محروس قائد شرطة المرافق

حيث استهدفت إعادة الانضباط للشارع ومنع التعديات التي تعيق الحركة المرورية وتؤثر على المظهر الحضاري .. وأسفرت الحملة عن رفع وإزالة عدد من الإشغالات المتنوعة، شملت ضبط ومصادرة عدد 7 عربات خشبية (4 عربات يد و3 عربات كارو طويلة)، إلى جانب التحفظ على نحو 2 طن من الخضروات والفاكهة متنوعة الأنواع، مع التأكيد على منع الفرش العشوائي بالشوارع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبه، أكد محافظ بورسعيد حرص المحافظة على تحقيق التوازن بين فرض الانضباط وتوفير فرص عمل منظمة، حيث وجه الباعة الجائلين بسرعة التقدم للحصول على محال داخل الأسواق الجديدة والمطورة

بعدد من الأحياء، وذلك بأسعار رمزية.

وأشار إلى أن هذه الأسواق تمثل بيئة حضارية آمنة للباعة والمواطنين، ومن بينها سوق الهنا، وسوق التصنيع، وسوق عمر بن عبد العزيز الجديد

وشدد محافظ بورسعيد على استمرار الحملات اليومية بكافة الأحياء، وعدم التهاون مع أي مخالفات، مؤكدًا أن الدولة تسعى لتوفير حلول حضارية متكاملة تقضي على العشوائيات، وتحافظ في الوقت ذاته على مصالح المواطنين، في إطار خطة شاملة للارتقاء بالمظهر الحضاري لمحافظة بورسعيد.