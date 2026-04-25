أوسكار يرفع شعار التطوير.. جولة جديدة لرئيس لجنة الحكام في بورسعيد

يواصل الكولومبي أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام الرئيسية، جولاته الميدانية بمناطق الاتحاد المصري لكرة القدم المختلفة، وذلك في إطار استراتيجية اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، لتطوير الأداء التحكيمي واكتشاف وصقل المواهب الشابة من الحكام.

وفي هذا الإطار، استضافت منطقة بورسعيد برئاسة محمد ياسين فعاليات معسكر الحكام، الذي شهد حضورًا مميزًا من حكام المنطقة، وتضمن البرنامج محاضرات نظرية متقدمة ركزت على أساليب التمركز والتحرك داخل الملعب وفق أحدث المدارس التحكيمية.

كما شهد المعسكر شرحًا تفصيليًا لحالات لمسة اليد وتفسيرها طبقًا للتعديلات الحديثة، إلى جانب تطبيقات عملية حول كيفية اتخاذ القرار الصحيح في المواقف المختلفة.

وشملت المحاضرات أيضًا التأكيد على أهمية التفاهم والانسجام بين حكم الساحة والحكمين المساعدين، وآليات التواصل الفعال بينهم، بما يضمن إدارة المباريات بأعلى درجات الدقة والانضباط، فضلًا عن استعراض مواصفات الحكم المثالي بدنيًا وذهنيًا وفق معايير الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وفي كلمته الافتتاحية، رحب رئيس منطقة بورسعيد برئيس لجنة الحكام، موجهًا الشكر إلى مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، على دعمه المستمر وحرصه على تنظيم مثل هذه اللقاءات التي تسهم في إعداد جيل جديد من الحكام.

من جانبه، أعرب أوسكار رويز عن سعادته بحفاوة الاستقبال، مشيدًا بالمستوى الواعد للحكام الشباب، ومؤكدًا أن العمل الجاد والالتزام بالتعليمات الفنية هما الطريق نحو تطوير منظومة التحكيم في مصر.

يذكر أن جولات رئيس لجنة الحكام، التي تأتي ضمن خطة اتحاد الكرة للارتقاء بالمستوى الفني للحكام، شملت خلال الفترة الماضية زيارات مماثلة لمحافظتي الأقصر وسوهاج، بحضور حكام ومساعدين من سبع مناطق بالصعيد، فيما عقد أعضاء اللجنة الرئيسية للحكام واللجنة الفنية محاضرات نظرية وعملية في معظم المحافظات، ضمن خطة تستهدف الوصول إلى جميع مناطق الجمهورية، بما يضمن توحيد المفاهيم التحكيمية ورفع كفاءة الحكام على مستوى الجمهورية.