ضياء السيد: الخطيب "حصن الأهلي".. وسياسة التعاقدات ستتغير

أكد ضياء السيد أن محمود الخطيب، يمثل عنصر الأمان داخل الأهلي، مشيرًا إلى أن الجماهير من حقها الغضب والانتقاد بسبب اعتيادها على تحقيق البطولات.

وقال ضياء السيد، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة CBC: "الخطيب حصن وأمان الأهلي، والجمهور طبيعي يزعل وينتقد الفريق والإدارة لأنه متعود على البطولات، رغم إنه بيفرح بالبطولة نص ساعة بس".

وأضاف: "الأهلي خسر بطولة في السلة والزمالك كسبها، لكن في ناس سابت 17 بطولة حققهم الأهلي وركزت في البطولة دي بس، وده مش منطقي".

وتابع:" محمود الخطيب قيمة كبيرة ومحدش يقدر يزايد عليه، وهو مجنون بالأهلي وبيسعى دايمًا لمصلحة النادي، وطبيعي يكون في أخطاء لكن بيتم علاجها".



وتحدث ضياء السيد عن قرارات توروب:" ما ينفعش تمنح اللاعبين 4 أيام راحة، دي فترة طويلة جدًا، خصوصًا إن الفريق بيعاني من تراجع في النتائج، وكان كفاية يوم واحد أو يومين بالكتير".

وواصل:" "الأهلي عنده تقريبًا 30 لاعب، وكان ممكن توزيع الراحة بشكل مختلف، مش كل اللاعبين ياخدوا نفس الإجازة، لكن في النهاية كل مدرب وله سياسته".

وأكد أن محمد الشناوي يجب أن يكون جاهزًا للمشاركة فور انتهاء عقوبته، مضيفًا:"مصطفى شوبير هيشارك أمام بيراميدز، ونتمنى له التوفيق، ومن الطبيعي يكون هو الحارس الأساسي في الوقت الحالي".

كما أشار إلى ضرورة تجهيز اللاعبين غير المشاركين، قائلًا: "في لاعيبة كتير مش بتلعب، وكان لازم يتعمل مباراة ودية تانية لتجهيزهم".

وعن ما تردد بشأن مفاوضات ياسين منصور مع اللاعب روبرتو فيرمينو، أوضح:"فيرمينيو بيلعب حاليًا في قطر، لكن الأهلي محتاج لاعب صغير السن يكون عنده شغف، ويكون النادي بوابته للاحتراف في أوروبا".

وأكد أن سياسة التعاقدات والتسويق داخل الأهلي ستشهد تغييرات خلال الفترة المقبلة، مضيفًا:

"في حالة التعاقد مع مهاجم قوي، لازم يتم تسويق نيكولا جراديشار بشكل جيد".

واختتم ضياء السيد تصريحاته بالتأكيد على أن ملامح بطل الدوري ستتحدد بعد المواجهات الحاسمة، قائلًا:"مباراتا الأهلي أمام بيراميدز والزمالك هيوضحوا بشكل كبير شكل المنافسة وبطل الدوري".