غير مضمونة.. بشير التابعي يتوقع نتيجة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

أكد بشير التابعي أن الأهلي يتمتع باستقرار إداري وإعلامي كبير، مشيرًا في الوقت نفسه إلى وجود علامات استفهام حول بعض قرارات العقوبات داخل الكرة المصرية.



وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "cbc":"الأهلي مستقر ومعاه الإعلام واتحاد الكرة، وفي قرارات تحكيمية بتثير علامات استفهام، زي إيقاف شيكابالا 12 مباراة، وفي حالات تانية العقوبات بتكون أخف رغم أخطاء أكبر".

وتابع: "محمد الشناوي من أساطير الأهلي ومنتخب مصر، ولازم يتم التعامل مع تاريخه قبل إصدار أي عقوبة، لأنه لاعب عمره ما كان له سوابق من النوع ده".

وأشار إلى أن بعض الأحداث بين الأهلي واتحاد الكرة قد تخلق ضغطًا غير مباشر على أندية أخرى، مؤكدًا أن هذا الأمر قد ينعكس على قرارات تخص الزمالك في بعض الفترات.

كما أوضح أن جون إدوارد نجح في إدارة الفريق بشكل منظم، بينما ساهم معتمد جمال في تطوير الأداء ومنح الثقة للاعبين الشباب، ما انعكس على النتائج الإيجابية.

وأوضح:" لو الزمالك لم يتوج بأي بطولة، يجب رحيل جون إدوارد ، مع استمرار معتمد جمال".

واختتم تصريحاته قائلًا إن مباراة القمة أمام الأهلي دائمًا ما تكون صعبة وغير مضمونة للزمالك، مؤكدًا أن الأهلي لا يخسر عادة المواجهات الحاسمة أمام الزمالك، واصفًا المباراة بأنها “نهائي دوري” قد يكون له تأثير كبير على حسم البطولة.