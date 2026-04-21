خالد الغندور: الأهلي يدرس إسناد ملف الصفقات لسيد عبد الحفيظ

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن مجلس الإدارة بالنادي الاهلي يدرس إسناد مهمة التعاقدات وبناء الفريق خلال الفترة المقبلة إلى سيد عبد الحفيظ، في إطار التحرك المبكر لتدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية دون الانتظار لحسم ملف الجهاز الفني الجديد.

وأوضح الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، أن هذا التوجه يأتي لرغبة الإدارة في تسريع خطوات الإحلال والتجديد داخل الفريق، خاصة مع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية، والحاجة إلى حسم عدد من الملفات المهمة مبكرًا لضمان الاستقرار الفني.

وأضاف أن عبد الحفيظ سيتولى الملف بالتشاور والتنسيق مع ياسين منصور نائب رئيس مجلس الإدارة، من أجل اختيار الصفقات المناسبة وفقًا لاحتياجات الفريق خلال المرحلة المقبلة.