عمرو الحديدي: الأهلي يفتقد روح الفريق في المباريات الأخيرة

أكد عمرو الحديدي، لاعب الأهلي السابق، ضرورة استعادة لاعبي الأهلي روح الفريق قبل خوض المباريات الأخيرة المصيرية في الدوري المصري الممتاز.

وقال عمرو الحديدي، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «ييس توروب لو عمل كل حاجة وجاب كل حاجة هو كده كده ماشي، ولكن اللي جاي هو بأيد 11 راجل في الملعب».

وأشار الحديدي إلى أن قرار توروب منح لاعبي الأهلي راحة مجددًا لمدة 48 ساعة هدفه إزالة الحمل النفسي للفريق وليس الحمل البدني، وهو يرغب في توفير الدعم النفسي للاعبين، معتبرًا أن الراحة كانت مهمة للاعبي الأهلي.

وأضاف أن «الحافز للاعبي الأهلي لا بد أن يكون ماليًا ولكن الحافز لا بد أن يكون عودة الروح للفريق.. ما ينقص الأهلي هو روح الفريق»، مؤكدًا أن الأهلي يفتقد للروح داخل الفريق في المباريات الأخيرة.

وحول توقعه لمباراة الزمالك وبيراميدز، توقع عمرو الحديدي فوز الزمالك على بيراميدز في مواجهتهما المرتقبة بالدوري.

ومع ذلك، رأى الحديدي أن فوز الزمالك على بيراميدز لن يؤثر على الأهلي بالسلب، موضحًا: «بالنسبة للأهلي الفوز على بيراميدز والزمالك ومش عايز حتى ياخد الدوري بعدها».