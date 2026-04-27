الأرصاد تكشف تفاصيل الحالة الجوية لنهاية الأسبوع.. فيديو

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد الآن حالة من التقلبات الجوية، وأن هذا أمر طبيعي يحدث في هذا التوقيت من كل عام.



وأضاف عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال لقاء من داخل الهيئة العامة للأرصاد اتلجيو، ببرنامج صباح البلد، تقديم الإعلامية ماهيتاب مختار، أن فصل الربيع يشهد تقلبات جوية بشكل سريع، وأن البلاد تشهد في بعض الأيام ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة، ويكون معها عواصف رملية وترابية، وبعدها بأقل من 24 ساعة قد نشهد انخفاضات كبيرة في درجات الحرارة، ولذلك يُعد فصل الربيع من الفصول الانتقالية المتقلبة.

درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع



ولفت إلى أن درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع تشهد استقرارًا، وأنها تُعد حول المعدلات الطبيعية، وأن البلاد ستشهد ارتفاعات كبيرة في نهاية الأسبوع قد تصل إلى 30 درجة في القاهرة، وذلك بسبب بعض المنخفضات الصحراوية.



وأشار إلى أن البلاد مع بداية الأسبوع ستشهد استقرارًا بعد أن تتعرض ليومين من الارتفاع في درجات الحرارة، ولذلك نطالب المواطنين بمتابعة النشرات الجوية بشكل مستمر لمتابعة ما يحدث من تغيرات.