أدت لضحايا منهم وزير الدفاع..مصر تدين الهجمات الإرهابية في مالي

أدانت مصر الهجمات الإرهابية التي شهدتها جمهورية مالي، والتي أسفرت عن مقتل وزير الدفاع المالي وسقوط عدد من الضحايا.

وأعربت عن تضامنها الكامل مع شعب وحكومة جمهورية مالي الشقيقة في مواجهة هذه الهجمات الإرهابية، وتؤكد إدانتها لكافة الاعتداءات التي تنال من أمن واستقرار دولة مالى الشقيقة.

وأكدت مصر موقفها الثابت والرافض لكافة أشكال الإرهاب والتطرف، وتشدد على أهمية تضافر الجهود الاقليمية والدولية لمكافحة هذه الظاهرة وتجفيف منابع تمويلها، والتصدي للفكر المتطرف الذي يغذيها، خاصة في منطقة الساحل والقارة الأفريقية، في إطار مقاربة شاملة تربط بين الأمن والتنمية.

ودعت وزارة الخارجية المواطنين المصريين في مالي إلى الالتزام بتعليمات السلطات المحلية، وتوخي الحيطة والحذر حفاظاً على سلامتهم.