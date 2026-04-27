عراقجي: المحادثات في باكستان بحثت شروط استئناف المفاوضات بين أمريكا وإيران

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن المحادثات في باكستان بحثت شروط استئناف المفاوضات بين أمريكا وإيران، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأكد وزير الخارجية الإيراني تمسك بلاده بضمان حقوق الشعب الإيراني، مشيرًا إلى أن “40 يومًا من المقاومة” أسهمت في تعزيز موقف طهران على مختلف الأصعدة.

وفي تصريحات لوكالة “إرنا”، أوضح عراقجي أن زيارته إلى روسيا تأتي في إطار مواصلة المشاورات الوثيقة بين طهران وموسكو بشأن القضايا الإقليمية والدولية، إلى جانب العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأضاف أن اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يمثل فرصة مهمة لبحث تطورات الحرب والتحديات الراهنة، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

كما وصف عراقجي زيارته إلى باكستان بـ”المثمرة للغاية”، مؤكدًا أنه أجرى خلالها مشاورات مكثفة تناولت الظروف التي يمكن في ظلها استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة، بما يحقق مصالح إيران ويحفظ حقوق شعبها.







