الصحة: خطط تطويرية شاملة لرفع جاهزية جميع المعامل المركزية على مستوى الجمهورية

عقدت وزارة الصحة والسكان اجتماعاً برئاسة الدكتور راضي حماد، رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة، وبحضور مديري المعامل المشتركة بجميع محافظات الجمهورية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمعامل.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن العاملين بالمعامل المركزية والمشتركة يمثلون “الفريق الخفي” الذي يعمل بلا توقف على مدار الساعة، لضمان سلامة المواطنين وصحتهم من خلال إجراء الفحوصات الدقيقة التي تساهم في التشخيص المبكر والكشف عن الأمراض.

استدامة توافر الكواشف والمستلزمات

وشدد الاجتماع على تنفيذ خطط تطويرية شاملة لرفع جاهزية جميع المعامل على مستوى الجمهورية، مع ضمان استدامة توافر الكواشف والمستلزمات التشغيلية بشكل دوري، ليكون القطاع دائماً على أتم الاستعداد لمواجهة أي تحديات صحية طارئة.

وأوضح الدكتور راضي حماد أن المعامل تعد حصناً وقائياً أساسياً في المنظومة الصحية، حيث تقوم بإجراء فحوصات متنوعة تشمل تحاليل الدم، والكيمياء الحيوية، والفحوص البكتيرية والفيروسية، بالإضافة إلى تحليل الحمض النووي والتسلسل الجيني. كما تساهم في فحص الأغذية والمياه، مما يعزز الرقابة الصحية ويحمي المواطن من المخاطر البيئية والغذائية.

وأشار إلى أن المعامل المركزية أنجزت أكثر من 4 ملايين فحص معملي خلال عام 2025، وحصلت على اعتمادات دولية مرموقة في أكثر من 200 اختبار وفق المواصفة الدولية ISO 15189، بالإضافة إلى اعتماد معامل فحص الأغذية والمياه وفق ISO/IEC 17025.

هذه الجهود تعكس التزام وزارة الصحة برفع كفاءة المعامل كركيزة أساسية للكشف المبكر، والتشخيص الدقيق، والوقاية من الأمراض، بما يضمن خدمات صحية أكثر أماناً وفعالية لكل مواطن على أرض مصر.