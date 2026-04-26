الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

وزير الصحة يتابع تنفيذ مستشفى النيل للأطفال بمدينة النيل الطبية

الاجتماع الوزاري
عبدالصمد ماهر

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مهمًا لمتابعة خطة تنفيذ مشروع «مستشفى النيل للأطفال» الذي يُقام بمدينة النيل الطبية (معهد ناصر).

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزير اطلع خلال الاجتماع على الرسوم الهندسية والتصميمات الخاصة بالمستشفى، مؤكدًا ضرورة الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز المشروع.

وأضاف أن الاجتماع تناول خطوات التعاون مع جامعة بايلور ومستشفى تكساس للأطفال بالولايات المتحدة، بعد الموافقة على البرنامج الفني المقدم، موجها بسرعة إعداد وصياغة الاتفاقيات الرسمية مع الجهات المعنية، لضمان تنفيذ المستشفى وفق أحدث النماذج العالمية في إدارة وتشغيل المستشفيات المتخصصة للأطفال.

التكامل الكامل بين مستشفيات مدينة النيل

وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع استعرض البنية الهندسية والبرنامج الوظيفي للمستشفى، حيث شدد الوزير على أهمية تحقيق التكامل الكامل بين مستشفيات مدينة النيل الطبية، لتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة وتقديم خدمات طبية متكاملة ومتميزة للأطفال.

حضر الاجتماع كل من: اللواء عمرو عايد مساعد الوزير لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والدكتور شريف مصطفى مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور أحمد رزق نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمود سعيد مدير معهد ناصر، والمهندس حاتم حمدي مدير إدارة المشروعات بأمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور نبيل أحمد أستاذ أمراض الدم والأورام بقسم الأطفال بجامعة بايلور ومستشفى تكساس للأطفال.

هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الوزارة لتطوير منظومة الرعاية الصحية المتخصصة للأطفال ورفع جودة الخدمات الطبية بأحدث المعايير العالمية.

وزير الصحة مستشفى النيل للأطفال مدينة النيل الطبية معهد ناصر المستشفيات المتخصصة

