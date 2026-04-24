وزير الصحة : الاستثمار في التعليم يصنع مستقبل الرعاية الصحية

شارك الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان في افتتاح المبنى الجديد لجامعة هيرتفوردشاير البريطانية بالعاصمة الجديدة، بحضور السفير مارك برايسون ريتشاردسون سفير المملكة المتحدة، والدكتور أنتوني وودمان نائب رئيس الجامعة فرع المملكة المتحدة والدكتورة أميمة حاتم وعدد من القيادات الأكاديمية والدبلوماسية.

أكد الوزير أن قطاعي الصحة والتعليم بينهما ارتباط وثيق فالمؤسسات الأكاديمية تؤدي دوراً حيوياً في صياغة مستقبل أنظمة الرعاية الصحية عبر إعداد كوادر مهنية مؤهلة ودعم البحث العلمي وتعزيز الابتكار، مشدداً على حرص الدولة على تقديم برامج تعليمية تليق بمكانة مصر وتواكب المعايير الدولية من خلال تعزيز التعاون والتنسيق بين القطاعات والارتقاء بالتعليم والتدريب الطبي وبناء شراكات مع مؤسسات دولية رائدة.

حاضنة للمواهب ومحفزة للابتكار

وأشاد الدكتور خالد عبدالغفار، بجامعة هيرتفوردشاير وشركائها لتفانيهم في تهيئة بيئة حاضنة للمواهب ومحفزة للابتكار، موضحاً أن الاستثمار في التعليم والبحث والتنمية البشرية هو السبيل لبناء أنظمة صحية مرنة تحسن جودة الحياة وتسهم في التنمية المستدامة.

من جانبه، أعرب الدكتور أنتوني وودمان عن اعتزازه بافتتاح المبنى الذي يعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والمملكة المتحدة في مجال التعليم فيما أكد الدكتور معتز غانم رئيس مجلس الأمناء أن هذا التوسع يجسد رؤية الجامعة في تقديم تعليم دولي متطور وتطوير المناهج واستخدام أدوات الذكاء الصناعي وتخريج كفاءات تؤمن بالبحث العلمي تتناسب مع احتياجات سوق العمل مع السعي لاستحداث كليات جديدة تخدم المجتمع.

واختتم الوزير زيارته بجولة في المبنى الجديد اطلع خلالها على القاعات الدراسية المتطورة والمكتبة والمعامل المجهزة بأحدث التقنيات وأشاد بمستوى البنية التحتية الذي يجسد تطبيق المعايير الدولية في العملية التعليمية.