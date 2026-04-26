وزير الصحة يوجه بمراجعة عقود شركات النظافة والأمن والصيانة في جميع المنشآت الصحية

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعه الدوري مع قيادات الوزارة ورؤساء القطاعات والهيئات، لمتابعة سير العمل ووضع حلول عملية للتحديات، بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، إن الوزير وجه بعقد اجتماعات شهرية منظمة، يشارك فيها وكلاء الوزارة لعرض أبرز المشكلات ومناقشة الحلول التنفيذية، مع متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقًا.

تكثيف المرور الميداني الدوري والمفاجئ

وأضاف أن الوزير شدد على تكثيف المرور الميداني الدوري والمفاجئ على المنشآت الصحية، والاستماع المباشر إلى المواطنين والفرق الطبية، لتحديد التحديات الفعلية ومعالجتها بسرعة، كما أكد ضرورة تعزيز التنسيق مع المحافظين كشركاء أساسيين في تطوير المنظومة الصحية داخل كل محافظة.

وفي سياق متابعة المشروعات، أشار «عبدالغفار» إلى توجيه الوزير بتعزيز المتابعة الميدانية من خلال وكلاء الوزارة، مع إنشاء لوحة تحكم إلكترونية (Dashboard) للمتابعة اللحظية لمعدلات التنفيذ وحجم المدفوعات، وتخصيص مسؤول في كل مديرية للإشراف على المشروعات على أرض الواقع.

ونوه المتحدث الرسمي إلى أن الوزير تابع موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، موجها بالتنسيق الدائم مع هيئة الشراء الموحد لضمان استدامة الإمداد وعدم حدوث أي نقص، مضيفا أن الاجتماع تناول أوضاع وحدات الرعاية الصحية الأساسية، حيث وجه الوزير بإعداد خطط عاجلة لسد أي نقص في الكوادر البشرية، ورفع كفاءة التشغيل، مع المتابعة المستمرة لميكنة الوحدات.

ولفت إلى توجيه الوزير بمراجعة الهيكل المؤسسي للوزارة لاستحداث إدارة متخصصة لقياس رضا المواطنين عن الخدمات الصحية، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات مركزية لرصد المشكلات المتكررة ووضع برامج تدريبية مستهدفة للأطقم الطبية والإدارية للحد من تكرارها.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير وجه بمراجعة عقود شركات النظافة والأمن والصيانة في جميع المنشآت الصحية، لضمان بيئة نظيفة وآمنة تلبي أعلى معايير الجودة والسلامة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن هذه التوجيهات تعكس التزام الوزارة الراسخ بتطوير المنظومة الصحية وتقديم خدمات متميزة لكل مواطن.