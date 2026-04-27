من سيناء إلى القاهرة.. الأمطار والرياح تجتاح المحافظات بنسبة حدوث 20%

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الاثنين، طقس مائل للحرارة نهارا إلى حار على أغلب الأنحاء ، معتدل على السواحل الشمالية.. بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية فرص لسقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال ووسط سيناء وشمال الوجه البحري قد تغزر وتكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث 20% تقريباً على بعض المناطق، وفرص لأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الوجه البحري قد تمتد بنسبة حدوث 20% تقريبا إلى مناطق من مدن القناة ومناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وتنشط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر وسيناء وقد تؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25متر والرياح السطحية شمالية غربية . أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3أمتار والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.



بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 26 15

العاصمة الجديدة 27 14

6 أكتوبر 27 14

بنها 26 15

دمنهور 25 15

وادي النطرون 26 15

كفر الشيخ 25 14

بلطيم 24 15

المنصورة 27 15

الزقازيق 26 16

شبين الكوم 25 15

طنطا 25 15

دمياط 24 17

بورسعيد 24 18

الإسماعيلية 27 16

السويس 26 15

العريش 23 15

رفح 22 14

رأس سدر 27 16

نخل 25 14

كاترين 19 09

الطور 26 18

طابا 23 15

شرم الشيخ 28 18

الغردقة 27 18

الإسكندرية 24 15

العلمين 23 14

مطروح 23 14

السلوم 24 15

سيوة 29 12

رأس غارب 30 20

سفاجا 30 22

مرسى علم 33 23

شلاتين 31 22

حلايب 30 24

أبو رماد 30 20

مرسى حميرة 31 21

أبرق 31 20

جبل علبة 30 20

رأس حدربة 30 22

الفيوم 27 14

بني سويف 27 14

المنيا 27 14

أسيوط 28 15

سوهاج 29 15

قنا 30 17

الأقصر 30 16

أسوان 31 17

الوادي الجديد 30 18

أبوسمبل 29 17



أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:-

المدينة العظمى الصغرى

مكة المكرمة 39 26

المدينة المنورة 37 22

الرياض 38 25

المنامة 32 26

أبوظبي 36 26

الدوحة 36 27

الكويت33 23

دمشق 23 12

بيروت 21 17

عمان 20 10

القدس20 11

غزة 22 16

بغداد 28 18

مسقط 35 30

صنعاء 28 12

الخرطوم 41 26

طرابلس27 18

تونس 26 14

الجزائر20 15

الرباط 25 16

نواكشوط 29 17

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة20 07

إسطنبول 18 08

إسلام آباد 36 22

نيودلهي 43 28

جاكرتا 34 24

بكين22 09

كوالالمبور36 24

طوكيو 18 13

أثينا25 11

روما24 09

باريس 22 10

مدريد27 13

برلين16 05

لندن20 09

مونتريال 17 08

موسكو 06 01

نيويورك 12 05

واشنطن 17 06

أديس أبابا24 13