انخفاض الحرارة وعودة الأمطار.. الأرصاد تحذر من نشاط الرياح والأتربة بالقاهرة والمحافظات

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم – الأحد 26 إبريل 2026.

وتوقعت هيئة الأرصاد انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم:

- القاهرة الكبرى: 27 درجة

- السواحل الشمالية: 22 درجة

- شمال الصعيد: 29 درجة

- جنوب الصعيد: 38 درجة



-وصف الطقس :



- صباحًا: مائل للبرودة

- نهارًا: مائل للحرارة إلى حار

- ليلًا: مائل للبرودة



ومن المتوقع اليوم فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري قد تمتد مساءً إلي السواحل الشرقية.

وفرص ضعيفة (بنسبة حدوث 20%) لأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وقد تمتد للقاهرة الكبرى.

إضافة إلى نشاط رياح تتراوح سرعتها من (30 – 40 كم/س) على أغلب الأنحاء، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على: السواحل الشمالية الغربية – الصحراء الغربية و علي مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى – الوجه البحري – مدن القناة – شمال الصعيد، وقد يصاحبها هبات رياح تصل إلى (45 – 55 كم/س)، وقد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية أحيانًا.

تنبيه مروري: انخفاض الرؤية الأفقية أحياناً على الطرق المكشوفة بسبب الأتربة العالقة ونشاط الرياح.