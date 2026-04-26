الأرصاد: الوضع الجوي الآن يشهد انخفاضًا بدرجات الحرارة .. لهذا السبب

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن الوضع الجوى الأن ليدخل الجبهة الباردة والرياح الشمالية الغربية، مما أدى الى انخفاض فى درجات الحرارة.

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك نشاط الرياح على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.



نشاط الرياح

وتوقعت الهيئة، أن يستمر نشاط الرياح خلال ساعات الليل حتى غداً الأحد ٢٦ أبريل يكون مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 26 أبريل 2026، متوقعة انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مع نشاط ملحوظ للرياح وفرص لسقوط أمطار خفيفة على عدد من المناطق.

وبحسب بيان الأرصاد، فإن حالة الطقس غدًا تشهد أجواء مائلة للبرودة خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يكون الطقس مائلًا للحرارة إلى حار نهارًا على أغلب الأنحاء، ومعتدلًا على السواحل الغربية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، على أن تعود الأجواء إلى الاعتدال ليلًا مع ميل للبرودة في الساعات المتأخرة.

ومن المنتظر أن تسجل العظمى في القاهرة 27 درجة مئوية، وهو ما يعكس تراجعًا نسبيًا في درجات الحرارة، خاصة مع نشاط الرياح الذي يزيد من الإحساس بانخفاض الحرارة.