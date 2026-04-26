الأرصاد توضح حالة الطقس خلال الأسبوع: استقرار نسبي وانخفاض ليلي وعودة فرص الأمطار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس خلال هذا الأسبوع تشهد استقرارًا نسبيًا في درجات الحرارة مع تذبذب محدود، حيث تظل العظمى في القاهرة الكبرى في حدود 27 إلى 28 درجة مئوية نهارًا، مع أجواء مائلة للحرارة على شمال البلاد وشديدة الحرارة على جنوب الصعيد.

وأوضحت الهيئة أن أبرز ملامح الأسبوع تتمثل في استمرار انخفاض درجات الحرارة ليلًا، حيث تسود أجواء مائلة للبرودة على أغلب المناطق، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، مع انخفاض أكبر في المدن الجديدة والمناطق المكشوفة.

وأضافت أن نشاط الرياح سيظل حاضرًا على فترات خلال الأسبوع، ما يساعد على تحسين الإحساس بالطقس نهارًا، لكنه قد يؤدي أحيانًا إلى إثارة الأتربة في بعض مناطق الصعيد والمناطق المفتوحة.

كما أشارت التوقعات إلى فرص متقطعة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا، قد تمتد بشكل ضعيف إلى بعض مناطق القاهرة ومدن القناة خلال بعض أيام الأسبوع، مع زيادة فرص الأمطار نسبيًا في بداية الأيام ثم تراجعها تدريجيًا.

وأكدت الهيئة أن الطقس يميل إلى الاستقرار النسبي مع نهاية الأسبوع، مع استمرار الفارق الحراري بين النهار والليل، مشددة على ضرورة ارتداء ملابس مناسبة لبرودة الليل، وتوخي الحذر لمرضى الحساسية بسبب نشاط الرياح والأتربة في بعض الفترات.

