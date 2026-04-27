وزير الخارجية الإيراني يتوجه إلى روسيا.. وترامب: اتصلوا بنا للتفاوض

بحسب وسائل الإعلام الإيرانية، استقبل مسؤولون وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال زيارته لروسيا لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مدينة سانت بطرسبرج الروسية.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران يمكنها الاتصال هاتفياً إذا أرادت التفاوض على إنهاء الحرب المستمرة منذ شهرين، وذلك في الوقت الذي وصل فيه وزير خارجية طهران إلى روسيا اليوم الاثنين لطلب الدعم من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

تضاءلت آمال إحياء جهود السلام يوم السبت عندما ألغى ترامب زيارة مبعوثيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى إسلام آباد.



وتنقل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بين باكستان وعُمان، وهما دولتان وسيطتان، يوم الأحد قبل أن يتوجه إلى روسيا، في ظل استمرار التباعد الواضح بين الجانبين بشأن قضايا من بينها طموحات إيران النووية وحقها في المرور عبر مضيق هرمز الحيوي.

ارتفعت أسعار النفط وانخفضت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الاثنين بعد تعثر محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، مما أدى إلى توقف حركة الشحن في الخليج.

قال ترامب لبرنامج "ذا صنداي بريفينج" على قناة فوكس نيوز: "إذا أرادوا التحدث، فيمكنهم القدوم إلينا، أو الاتصال بنا. كما تعلمون، لدينا هاتف. لدينا خطوط جيدة وآمنة".

أضاف ترامب: "إنهم يعرفون ما يجب أن يتضمنه الاتفاق. الأمر بسيط للغاية: لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي؛ وإلا فلا يوجد سبب للاجتماع".

لطالما طالبت إيران واشنطن بالاعتراف بحقها في تخصيب اليورانيوم، الذي تقول طهران إنها تسعى إليه فقط لأغراض سلمية، لكن القوى الغربية تقول إنه يهدف إلى بناء أسلحة نووية.

على الرغم من أن وقف إطلاق النار قد أوقف القتال واسع النطاق في الصراع، الذي بدأ بضربات أمريكية إسرائيلية على إيران في 28 فبراير، إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن شروط إنهاء حرب أودت بحياة الآلاف، ورفعت أسعار النفط، وأججت التضخم، وأدت إلى تدهور آفاق النمو العالمي فيما يواجه ترامب ضغوطاً داخلية لإنهاء الحرب.

ذكر موقع أكسيوس الأمريكي يوم الأحد أن إيران قدمت للولايات المتحدة اقتراحاً جديداً عبر وسطاء باكستانيين بشأن إعادة فتح مضيق هرمز ذي الأهمية الاقتصادية، وإنهاء الحرب، مع تأجيل المفاوضات النووية إلى مرحلة لاحقة.

لم ترد وزارة الخارجية الأمريكية والبيت الأبيض على الفور على طلبات التعليق الصحفية على التقرير، الذي استشهد بمسؤول أمريكي لم يُكشف عن اسمه ومصدرين مطلعين على الأمر.

مع تراجع شعبيته، يواجه ترامب ضغوطاً داخلية لإنهاء الحرب غير الشعبية. وقد وجد قادة إيران، رغم ضعفهم العسكري، ورقة ضغط في المفاوضات بفضل قدرتهم على وقف حركة الملاحة في المضيق، الذي يمر عبره عادةً خُمس شحنات النفط العالمية.

أغلقت طهران المضيق إلى حد كبير، بينما فرضت واشنطن حصاراً على الموانئ الإيرانية.

عاد عراقجي إلى إسلام آباد بعد إجراء محادثات يوم الأحد في عُمان، وهي دولة وسيطة أخرى في الحرب، ثم توجه إلى روسيا.

قال كاظم جلالي، سفير إيران في روسيا، في منشور على موقع إكس، إن عراقجي سيلتقي بوتين "استمراراً للجهاد الدبلوماسي من أجل تعزيز مصالح البلاد وفي ظل التهديدات الخارجية".

وقال جلالي: "إن إيران وروسيا موجودتان في جبهة موحدة في حملة القوى الشمولية في العالم ضد الدول المستقلة والباحثة عن العدالة، وكذلك الدول التي تسعى إلى عالم خالٍ من الأحادية والهيمنة الغربية".

بينما التقى عراقجي بمسؤولين باكستانيين، قال ترامب، متحدثاً في فلوريدا يوم السبت، إنه ألغى زيارة مبعوثيه بسبب كثرة السفر والتكاليف الباهظة لما اعتبره عرضاً إيرانياً غير كافٍ.

وأضاف أن إيران "قدمت الكثير، لكنه لم يكن كافياً".

قال بيان إيراني إن الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أبلغ رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عبر الهاتف يوم السبت أن طهران لن تدخل في "مفاوضات مفروضة" تحت التهديد أو الحصار.

وقال إن على الولايات المتحدة أولاً إزالة العقبات، بما في ذلك الحصار البحري، قبل أن يتمكن المفاوضون من البدء في وضع الأسس اللازمة للتوصل إلى تسوية.

توجد خلافات واسعة النطاق بين الولايات المتحدة وإيران، حيث إن الخلافات بين الولايات المتحدة وإيران تتجاوز برنامج طهران النووي والسيطرة على المضيق.

يسعى ترامب إلى الحد من دعم إيران لوكلائها الإقليميين، بما في ذلك حزب الله في لبنان وحماس في غزة، وكبح قدرتها على ضرب حلفاء الولايات المتحدة بالصواريخ الباليستية. في المقابل، تطالب إيران برفع العقوبات وإنهاء الهجمات الإسرائيلية على حزب الله.

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن غارات جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل 14 شخصاً وإصابة 37 آخرين يوم الأحد. وحذّر الجيش الإسرائيلي السكان من مغادرة سبع بلدات تقع خارج "المنطقة العازلة" التي كان يسيطر عليها قبل اتفاق وقف إطلاق النار الذي لم ينجح في وقف الأعمال العدائية بشكل كامل.

