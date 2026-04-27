اتهامات حادة للديمقراطيين.. ترامب يكشف تفاصيل صادمة عن هجوم حفل مراسلي البيت الأبيض

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن منفذ إطلاق النار خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض كان يخطط لاستهداف مسؤولين في الإدارة الأمريكية، مشيرًا إلى وجود مؤشرات وتحذيرات سابقة بشأن سلوكه.

وأوضح ترامب، في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز"، أن شقيق وشقيقة المنفذ أبلغا شرطة مدينة نيو لندن بولاية كونيتيكت بسلوكياته المريبة، مؤكدًا أن المهاجم كان قد أرسل بيانًا إلى أفراد عائلته يكشف بوضوح عن نواياه لاستهداف مسؤولين حكوميين.

وأضاف: "كنت أتمنى لو أن سلطات نيو لندن أبلغتنا بهذه المعلومات مسبقًا"، مشددًا على ضرورة عدم السماح "للمجرمين والأشخاص شديدي الخطورة" بالتأثير على مسار الأحداث داخل الولايات المتحدة.

وفي سياق متصل، حمل ترامب الخطاب السياسي الصادر عن الديمقراطيين جزءًا من المسؤولية، معتبرًا أنه يمثل "خطرًا بالغًا" على أمن البلاد واستقرارها، في ظل تصاعد التوترات السياسية.