سفير الصومال: وحدة الصف العربي حجر الزاوية في مواجهة الأزمات

التقى علي عبدي أواري سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، نظيره قحطان طه خلف، سفير جمهورية العراق بالقاهرة والمندوب الدائم لدى الجامعة، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور المستمر بين البلدين.

وأوضح السفير الصومالي، في بيان، أن اللقاء تناول سبل تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا أهمية تنسيق المواقف داخل أروقة الجامعة العربية بما يدعم العمل العربي المشترك ويخدم قضايا الأمة.

وأشاد السفير علي عبدي أواري بالمواقف الأخوية لجمهورية العراق الداعمة للصومال، خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على وحدتها وسيادتها، مثمنا دعم بغداد لقرارات الجامعة العربية في هذا الإطار.

وأكد أن العلاقات بين الصومال والعراق تستند إلى روابط تاريخية وأواصر أخوة متينة، معربا عن تطلع بلاده إلى تعزيز هذه العلاقات بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين، ويدعم التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

كما نوه بالدور الذي تضطلع به العراق في دعم العمل العربي المشترك، مشددا على أهمية استمرار التنسيق بين الدول العربية خلال المرحلة الراهنة، بما يعزز التضامن العربي ويسهم في مواجهة التحديات، مؤكدا أن وحدة الصف العربي تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.