رفع الحصار وفتح مضيق هرمز.. مقترح جديد من إيران لأمريكا

ذكر موقع "أكسيوس" أن إيران قدمت مقترحاً جديداً إلى الولايات المتحدة بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري المفروض عليه كخطوة أولى، وتأجيل المفاوضات النووية إلى مرحلة لاحقة.

وكشفت وكالة فارس الإيرانية أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي نقل رسائل لأمريكا عبر باكستان بشأن الخطوط الحمراء بالملف النووي ومضيق هرمز.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني أطلع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، على مسار إيران الدبلوماسي لإنهاء الحرب وخفض التوترات، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عراقجي بحث مع سلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد سبل إنهاء الحرب وتطورات الأمن الإقليمي، إلى جانب ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، حسبما أفادت شبكة سكاي نيوز البريطانية.