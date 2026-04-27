صواريخ إسرائيلية على منطقة الجليل الأعلى بعد رصد إطلاق مسيرات من لبنان

أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بتفعيل صفارات الإنذارات بشأن تسلل طائرة في الجليل الغربي والتفاصيل قيد الفحص.

وأطلق الجيش الصهيوني صواريخ بمنطقة الجليل الأعلى بعد رصد إطلاق صواريخ ومسيرات من لبنان.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية بدوي صفارات الإنذار في مناطق حنيتا ويعارا بالجليل الأعلى بعد رصد تسلل مسيرة من لبنان.

كما وقالت القناة 12 الإسرائيلية بسقوط قذيفة صاروخية من لبنان في منطقة غير مأهولة بالجليل الغربي.

ووفق ذلك، انطلقت صفارات إنذار متواصلة في 9 مواقع بالجليل الغربي إثر تسلل مسيرة من لبنان.