كادت تتحول لكارثة.. والدة السباح يوسف تكشف تفاصيل واقعة غرق جديدة داخل أحد الأندية

كشفت والدة السباح يوسف، ضحية حادث الغرق خلال بطولة الجمهورية للسباحة، عن واقعة غرق جديدة داخل نادي الاتحاد السكندري، كادت أن تتحول إلى مأساة جديدة، لولا سرعة التدخل التي أسهمت في إنقاذ أحد السباحين الناشئين في اللحظات الأخيرة.

تحذيرات سابقة.. واتهامات بالإهمال

وكشفت والدة يوسف السباح الذي لقي مصرعه غرقًا خلال مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة، عن الواقعة الجديدة خلال صفحتها على موقع فيسبوك، مؤكدة أن ما يحدث حاليًا يعكس استمرار الإهمال دون أي تغيير يذكر .

واقعة جديدة داخل النادي

وتواصل موقع “صدى البلد” مع والدة السباح، وكشفت عن تفاصيل الحادث الأخير الذي تعرض خلاله سباح بفريق الاتحاد السكندري تحت 16 سنة لحالة غرق مفاجئة داخل حمام السباحة بالنادي، خلال تواجده في التدريب، قبل أن يتم إنقاذه في اللحظات الأخيرة.

وتم التعامل مع الحالة بشكل سريع فور اكتشاف الواقعة، حيث جرى إخراج اللاعب من المياه وإجراء الإسعافات الأولية له داخل النادي.

نقل عاجل للمستشفى ومتابعة طبية دقيقة

وعقب ذلك، تم نقل السباح إلى أحد المستشفيات الخاصة، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، حيث يخضع حاليًا للملاحظة الدقيقة، وسط تأكيدات أولية بأن حالته مستقرة حتى الآن.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لأشعة رنين مغناطيسي على المخ، بعد تعرضه لتشنجات أثناء الواقعة، للاطمئنان بشكل كامل على حالته الصحية وتحديد أي مضاعفات محتملة

قضية السباح يوسف

وقالت السيدة فاتن عن قضية يوسف في تصريحات خاصة لـصدى البلد: “الاستئناف يوم التلات الجاي، ونفسي حق ابني يرجع، لأن الناس دي مهملة، وحتى الآن مافيش جديد”.