رسمياً.. إلغاء قرارات الغلق المبكر والعودة للنظام الطبيعي والتطبيق 28 إبريل

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اجتماع لمجلس الوزراء اليوم أيضا لمتابعة ما تم اتخاذه من قرارات في أزمة الحرب، مضيفا أن توافقت لجنة الأزمة على إلغاء العمل بنظام الغلق ١١ مساء والعودة إلى المواعيد الطبيعية.

يتم التنفيذ بدأ من يوم 28 ابرايل

وتابع المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أن يتم التنفيذ بدأ من يوم 28 ابرايل تعود مواعيد العمل السابقة على الجميع المحال والمراكز التجارية".

استمرار العمل اون لاين يوم الاحد في الحكومة

وأشار المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن استمرار العمل اون لاين يوم الاحد في الحكومة ولم يتم الغاء هذا القرار.