الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أجواء حارة نهارا مائلة للبرودة ليلا

عبد الفتاح تركي

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الإثنين طقس مائل للحرارة نهارًا إلى حار على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية، في حين يسود طقس مائل للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية غدا

عن الظواهر الجوية فرص لسقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال ووسط سيناء وشمال الوجه البحري قد تغزر وتكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث 20% تقريبًا على بعض المناطق، وفرص لأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الوجه البحري قد تمتد بنسبة حدوث 20% تقريبًا إلى مناطق من مدن القناة ومناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

طقس حار

وتنشط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر وسيناء وقد تؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقيّة على بعض المناطق على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

طقس حار

درجات الحرارة في محافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 26 15

العاصمة الجديدة 27 14

6 أكتوبر 27 14

بنها 26 15

دمنهور 25 15

وادي النطرون 26 15

كفر الشيخ 25 14

بلطيم 24 15

المنصورة 27 15

الزقازيق 26 16

شبين الكوم 25 15

طنطا 25 15

دمياط 24 17

بورسعيد 24 18

الإسماعيلية 27 16

السويس 26 15

العريش 23 15

رفح 22 14

رأس سدر 27 16

نخل 25 14

كاترين 19 09

الطور 26 18

طابا 23 15

شرم الشيخ 28 18

الغردقة 27 18

الإسكندرية 24 15

العلمين 23 14

مطروح 23 14

السلوم 24 15

سيوة 29 12

رأس غارب 30 20

سفاجا 30 22

مرسى علم 33 23

شلاتين 31 22

حلايب 30 24

أبو رماد 30 20

مرسى حميرة 31 21

أبرق 31 20

جبل علبة 30 20

رأس حدربة 30 22

الفيوم 27 14

بني سويف 27 14

المنيا 27 14

أسيوط 28 15

سوهاج 29 15

قنا 30 17

الأقصر 30 16

أسوان 31 17

الوادي الجديد 30 18

أبو سمبل 29 17

طقس حار

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة - العظمى - الصغرى

مكة المكرمة 39 26

المدينة المنورة 37 22

الرياض 38 25

المنامة 32 26

أبو ظبي 36 26

الدوحة 36 27

الكويت 33 23

دمشق 23 12

بيروت 21 17

عمان 20 10

القدس 20 11

غزة 22 16

بغداد 28 18

مسقط 35 30

صنعاء 28 12

الخرطوم 41 26

طرابلس 27 18

تونس 26 14

الجزائر 20 15

الرباط 25 16

نواكشوط 29 17

طقس حار

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة - العظمى - الصغرى

أنقرة 20 07

إسطنبول 18 08

إسلام آباد 36 22

نيودلهي 43 28

جاكرتا 34 24

بكين 22 09

كوالالمبور 36 24

طوكيو 18 13

أثينا 25 11

روما24 09

باريس 22 10

مدريد 27 13

برلين 16 05

لندن 20 09

مونتريال 17 08

موسكو 06 01

نيويورك 12 05

واشنطن 17 06

أديس أبابا 24 13

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

مصادر: الحكومة تعلن إنهاء العمل بقرار غلق المحلات والمطاعم

محمد عبد اللطيف وزير التعليم

حقيقة تحويل المدارس التجريبية إلى عربي حكومي وعلى من يطبق | فيديو

البيض

بعد هبوط قوي.. مفاجأة في أسعار البيض اليوم بالأسواق

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات

الدولار

80 قرشا دفعة واحدة.. صعود سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن ترتفع مجددا.. وهذا ثمن الكيلو الآن

الدولار

ارتفع مجددا الآن.. أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

عداد الكهرباء

أيها أفضل شحن كارت الكهرباء من الشركة أو فوري أو الموبايل؟

ترشيحاتنا

جهاز OnePlus Pad 4

بمواصفات ثورية إليك أفضل جهاز لوحي في الأسواق في 2026

سماعات Redmi Buds

بقدرة شحن تصل لـ72 ساعة.. إليك أفضل سماعات أذن لاسلكية في 2026

سوبارو BRZ تيربو موديل 2026

سوبارو BRZ تيربو موديل 2026 تظهر لأول مرة.. مواصفات و صور

بالصور

جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني في الشرقية.. مستندات

امتحانات
امتحانات
امتحانات

جرأة وجمال.. مى عمر تثير الجدل فى آخر ظهور لها

جرأة وجمال.. مى عمر تثير الجدل فى آخر ظهور لها
جرأة وجمال.. مى عمر تثير الجدل فى آخر ظهور لها
جرأة وجمال.. مى عمر تثير الجدل فى آخر ظهور لها

إلهام شاهين تثير الجدل بإطلالتها في الجزائر

الهام شاهين تثير الجدل باطلالتها فى الجزائر
الهام شاهين تثير الجدل باطلالتها فى الجزائر
الهام شاهين تثير الجدل باطلالتها فى الجزائر

بتكلفة 5 ملايين جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك بمركز ديرب نجم

انتر لوك
انتر لوك
انتر لوك

فيديو

سارة سلمان

سارة سلمان تطرح أحدث أغانيها "لاتخسرنى" باللهجة العراقية .. فيديو

شيرين عبد الوهاب

الحضن شوك لـ شيرين عبد الوهاب تكتسح يوتيوب وتتصدر التريند

ازالة تعدي

في المهد.. الأجهزة التنفيذية بالشرقية تشن حملات إزالة فورية للتعديات المخالفة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

سيناء.. من معركة التحرير إلى معركة البقاء والنماء

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: غيرة الأنثى

كريم خالد عبد العزيز

بين الواقع والخيال.. حين يصبح الكرتون ملاذًا للروح

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: بين مهاجمي التراث وتجديد الخطاب الديني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : فرق توقيت

المزيد