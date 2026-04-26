حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أجواء حارة نهارا مائلة للبرودة ليلا

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الإثنين طقس مائل للحرارة نهارًا إلى حار على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية، في حين يسود طقس مائل للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية غدا

عن الظواهر الجوية فرص لسقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال ووسط سيناء وشمال الوجه البحري قد تغزر وتكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث 20% تقريبًا على بعض المناطق، وفرص لأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الوجه البحري قد تمتد بنسبة حدوث 20% تقريبًا إلى مناطق من مدن القناة ومناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وتنشط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر وسيناء وقد تؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقيّة على بعض المناطق على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

درجات الحرارة في محافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 26 15

العاصمة الجديدة 27 14

6 أكتوبر 27 14

بنها 26 15

دمنهور 25 15

وادي النطرون 26 15

كفر الشيخ 25 14

بلطيم 24 15

المنصورة 27 15

الزقازيق 26 16

شبين الكوم 25 15

طنطا 25 15

دمياط 24 17

بورسعيد 24 18

الإسماعيلية 27 16

السويس 26 15

العريش 23 15

رفح 22 14

رأس سدر 27 16

نخل 25 14

كاترين 19 09

الطور 26 18

طابا 23 15

شرم الشيخ 28 18

الغردقة 27 18

الإسكندرية 24 15

العلمين 23 14

مطروح 23 14

السلوم 24 15

سيوة 29 12

رأس غارب 30 20

سفاجا 30 22

مرسى علم 33 23

شلاتين 31 22

حلايب 30 24

أبو رماد 30 20

مرسى حميرة 31 21

أبرق 31 20

جبل علبة 30 20

رأس حدربة 30 22

الفيوم 27 14

بني سويف 27 14

المنيا 27 14

أسيوط 28 15

سوهاج 29 15

قنا 30 17

الأقصر 30 16

أسوان 31 17

الوادي الجديد 30 18

أبو سمبل 29 17

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة - العظمى - الصغرى

مكة المكرمة 39 26

المدينة المنورة 37 22

الرياض 38 25

المنامة 32 26

أبو ظبي 36 26

الدوحة 36 27

الكويت 33 23

دمشق 23 12

بيروت 21 17

عمان 20 10

القدس 20 11

غزة 22 16

بغداد 28 18

مسقط 35 30

صنعاء 28 12

الخرطوم 41 26

طرابلس 27 18

تونس 26 14

الجزائر 20 15

الرباط 25 16

نواكشوط 29 17

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة - العظمى - الصغرى

أنقرة 20 07

إسطنبول 18 08

إسلام آباد 36 22

نيودلهي 43 28

جاكرتا 34 24

بكين 22 09

كوالالمبور 36 24

طوكيو 18 13

أثينا 25 11

روما24 09

باريس 22 10

مدريد 27 13

برلين 16 05

لندن 20 09

مونتريال 17 08

موسكو 06 01

نيويورك 12 05

واشنطن 17 06

أديس أبابا 24 13