طقس مائل للحرارة على أغلب الأنحاء.. وارتفاع ملحوظ في جنوب الصعيد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس اليوم، حيث يسود طقس مائل للحرارة إلى حار نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، بينما يكون معتدلًا على السواحل الشمالية الغربية، وشديد الحرارة على مناطق جنوب الصعيد.

وأوضحت "الهيئة" خلال برنامج صباح الخر يا مصر، أن الطقس خلال ساعات الليل يميل إلى البرودة على معظم الأنحاء، ما يستدعي ارتداء ملابس مناسبة خاصة في الساعات المتأخرة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، سجلت القاهرة عظمى 27 درجة وصغرى 16، فيما جاءت الإسكندرية بعظمى 22 وصغرى 15، والعاصمة الإدارية الجديدة بعظمى 28 وصغرى 15.

وفي مدن القناة، سجلت الإسماعيلية 29 للعظمى و16 للصغرى، والسويس 29 للعظمى و17 للصغرى، بينما بلغت في بورسعيد 25 للعظمى و18 للصغرى.

أما في جنوب البلاد، فشهدت قنا ارتفاعًا ملحوظًا بدرجة حرارة عظمى 37، والأقصر 38 درجة، فيما سجلت أسوان أعلى الدرجات بعظمى 39 وصغرى 21، ما يعكس استمرار الأجواء شديدة الحرارة في تلك المناطق.

وفي المدن الساحلية والسياحية، سجلت شرم الشيخ 32 درجة للعظمى و22 للصغرى، والغردقة 32 للعظمى و20 للصغرى.

وتنصح هيئة الأرصاد المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة خاصة في مناطق الجنوب، مع الإكثار من شرب المياه وارتداء ملابس خفيفة نهارًا ومعتدلة ليلًا.

