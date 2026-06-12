إزالة حالة تعد على موقع مخصص لسيارات السيرفيس في سلوا بحرى بكوم أمبو

حرص المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على المتابعة الميدانية المستمرة لمواقع العمل والخدمات المقدمة للمواطنين، ورصد أى مخالفات أو تعديات تعوق تنفيذ المشروعات الخدمية.

وخلال جولته الميدانية داخل قرية سلوا بحرى بمركز كوم أمبو، رصد محافظ أسوان حالة تعدى على الموقع المخصص لسيارات السيرفيس " الميكروباص " بالقرية من خلال قيام أحد المواطنين بإقامة حائط من القماش وإستغلال الموقع فى بيع الخضراوات والفاكهة .

رصد المخالفة وتدخل فورى

ووجه المهندس عمرو لاشين بإزالة حالة التعدى، حيث باشرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو أعمال رفع التعديات بإستخدام المعدات اللازمة من لوادر وسيارات، وإعادة الموقع إلى وضعه الطبيعى بما يضمن إستغلاله فى الغرض المخصص له وخدمة أهالى القرية .

مراجعة حالات التعدى وإتخاذ الإجراءات القانونية

وكلف محافظ أسوان الوحدة المحلية بمراجعة حالة تعدى أخرى بالطريق الزراعى الشرقى أسوان / القاهرة، وسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، فى حالة عدم وجود أوراق ثبوتية للتصالح أو التقنين، وذلك وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة .

التعامل الحاسم مع المخالفات

وأكد المهندس عمرو لاشين أن المحافظة مستمرة فى مواجهة كافة أشكال التعديات والمخالفات، خاصة التى تؤثر على المشروعات الخدمية أو تعوق إنتفاع المواطنين بها، مع تطبيق القانون وإتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أى مخالفات يتم رصدها .

المتابعة الميدانية المستمرة

وأشار محافظ أسوان إلى أن الجولات الميدانية بمختلف القرى والمراكز مستمرة للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ورصد أى معوقات والعمل على حلها بصورة فورية، بما يساهم فى تحسين جودة الحياة وتحقيق الصالح العام .