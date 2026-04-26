الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحذير عاجل من حالة الطقس اليوم في مصر.. رياح مثيرة للرمال تضرب القاهرة

منار عبد العظيم

تشهد القاهرة وعدد من محافظات مصر اليوم الأحد 26 أبريل 2026 حالة من التقلبات الجوية، حيث أطلقت هيئة الأرصاد الجوية المصرية تحذيرات مهمة بشأن نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، والتي قد تؤثر بشكل واضح على الرؤية الأفقية وجودة الهواء.

 تراجع في درجات الحرارة بعد موجة حارة

بعد الارتفاع الكبير في درجات الحرارة خلال اليومين الماضيين، تبدأ الأجواء اليوم في الاعتدال تدريجيًا على مناطق شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى وحتى شمال الصعيد.

يسود طقس مائل للبرودة صباحًا

يتحول إلى مائل للحرارة نهارًا

يعود إلى البرودة النسبية ليلًا

بينما تظل الأجواء معتدلة على السواحل الغربية، في حين تستمر الحرارة مرتفعة نسبيًا في جنوب الصعيد.

 رياح قوية وأتربة.. الخطر الأكبر اليوم

أبرز ما يميز طقس اليوم هو نشاط الرياح، حيث:

تصل سرعة الرياح إلى 45–55 كم/س

تؤثر على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية

تمتد إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد

 وقد تؤدي هذه الرياح إلى:

انخفاض الرؤية الأفقية

إثارة الرمال والأتربة

تدهور جودة الهواء

 لذلك، تنصح الأرصاد بارتداء الكمامات خاصة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية.

 حالة البحرين المتوسط والأحمر

تشهد المسطحات المائية تباينًا في الحالة الجوية:

البحر المتوسط:

حالة بين معتدلة ومضطربة

ارتفاع الأمواج يصل إلى 3 أمتار

رياح جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية

البحر الأحمر:

حالة معتدلة نسبيًا

ارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2 متر

رياح شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية

 يُنصح بالحذر خاصة لمرتادي الملاحة البحرية.

 درجات الحرارة في أبرز المدنالقاهرة الكبرى:

القاهرة: العظمى 27 – الصغرى 16

6 أكتوبر: العظمى 28 – الصغرى 15

الوجه البحري:

المنصورة: 27 / 15

الزقازيق: 28 / 16

طنطا: 27 / 15

السواحل الشمالية:

الإسكندرية: 22 / 15

مطروح: 21 / 14

جنوب الصعيد (الأعلى حرارة):

قنا: 37 / 19

الأقصر: 38 / 21

أسوان: 39 / 21

 نصائح مهمة للتعامل مع الطقس اليوم

ارتداء الكمامات عند الخروج

تجنب التعرض المباشر للرياح المثيرة للأتربة

القيادة بحذر بسبب انخفاض الرؤية

متابعة تحديثات الطقس أولًا بأول

إجازة في عيد العمال 2026

إجازة 3 أيام متواصلة.. بشرى للموظفين بشأن عطلة عيد العمال بعد قرار الحكومة

رسميًا.. موعد إجازة عيد الأضحى 2026 وعدد أيام الراحة للموظفين والطلاب

رسميًا.. موعد إجازة عيد الأضحى 2026 وعدد أيام الراحة للموظفين والطلاب

درجات الحرارة

الطقس غدا.. انخفاض مرتقب في درجات الحرارة وأمطار ورياح تضرب البلاد

النجم علي الحجار

علي الحجار: طبقت تعليمات ضياء العوضي منذ 11 شهر وخفيت من حاجات كتير

زلزال السويس

هزة أرضية بقوة 4.3 ريختر تضرب السويس فجرًا وتوقظ المصريين .. ماذا حدث في مصر؟

صورة من الاجتماع

قرارات عاجلة من مجلس إدارة الأهلي خلال اجتماع اليوم.. ماذا حدث؟

الاهلي

مؤمن زكريا | ناقد رياضي يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

تحذير إيراني شديد .. طهران تستعد لـ أكبر هجوم صاروخي في التاريخ ضد إسرائيل والقواعد الأمريكية

سيف زاهر

سيف زاهر: إنبي يعلنها.. “نحن من نحدد بطل الدوري”

امام عاشور

هاني رمزي يوجه رسالة لإمام عاشور: ركز في الملعب ومباريات الدوري المتبقية

طائرة الأهلي

اليوم.. الأهلي أمام بطل رواندا في بطولة أفريقيا لرجال الطائرة

أنغام بفستان فيروزي في حفلتها بأبوظبي

انغام بفستان فيروزي فى حفلتها بابوظبي

أصالة تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة باللونين الأبيض والأحمر على إنستجرام | شاهد

بالاوف شولدر.. أصالة تثير الجدل بفستان قطعتين

إطلالة بسيطة.. مي عمر تستعرض رشاقتها

مي عمر

لوك كاجوال.. أسماء أبو اليزيد تستعرض حملها

اسماء أبو اليزيد

محمود ياسين

مش هقدّم سيرة جدي.. وده حلمي مع عمرو دياب| محمود ياسين جونيور يُفجّر مفاجأة.. فيديوجراف

لميس الحديدي

هنجيب مأذون .. قصة حب محمود سعد ولميس الحديدي تشعل الجدل | فيديوجراف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : فرق توقيت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

المزيد