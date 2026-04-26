تحذير عاجل من حالة الطقس اليوم في مصر.. رياح مثيرة للرمال تضرب القاهرة

تشهد القاهرة وعدد من محافظات مصر اليوم الأحد 26 أبريل 2026 حالة من التقلبات الجوية، حيث أطلقت هيئة الأرصاد الجوية المصرية تحذيرات مهمة بشأن نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، والتي قد تؤثر بشكل واضح على الرؤية الأفقية وجودة الهواء.

تراجع في درجات الحرارة بعد موجة حارة

بعد الارتفاع الكبير في درجات الحرارة خلال اليومين الماضيين، تبدأ الأجواء اليوم في الاعتدال تدريجيًا على مناطق شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى وحتى شمال الصعيد.

يسود طقس مائل للبرودة صباحًا

يتحول إلى مائل للحرارة نهارًا

يعود إلى البرودة النسبية ليلًا

بينما تظل الأجواء معتدلة على السواحل الغربية، في حين تستمر الحرارة مرتفعة نسبيًا في جنوب الصعيد.

رياح قوية وأتربة.. الخطر الأكبر اليوم

أبرز ما يميز طقس اليوم هو نشاط الرياح، حيث:

تصل سرعة الرياح إلى 45–55 كم/س

تؤثر على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية

تمتد إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد

وقد تؤدي هذه الرياح إلى:

انخفاض الرؤية الأفقية

إثارة الرمال والأتربة

تدهور جودة الهواء

لذلك، تنصح الأرصاد بارتداء الكمامات خاصة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

تشهد المسطحات المائية تباينًا في الحالة الجوية:

البحر المتوسط:

حالة بين معتدلة ومضطربة

ارتفاع الأمواج يصل إلى 3 أمتار

رياح جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية

البحر الأحمر:

حالة معتدلة نسبيًا

ارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2 متر

رياح شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية

يُنصح بالحذر خاصة لمرتادي الملاحة البحرية.

درجات الحرارة في أبرز المدنالقاهرة الكبرى:

القاهرة: العظمى 27 – الصغرى 16

6 أكتوبر: العظمى 28 – الصغرى 15

الوجه البحري:

المنصورة: 27 / 15

الزقازيق: 28 / 16

طنطا: 27 / 15

السواحل الشمالية:

الإسكندرية: 22 / 15

مطروح: 21 / 14

جنوب الصعيد (الأعلى حرارة):

قنا: 37 / 19

الأقصر: 38 / 21

أسوان: 39 / 21

نصائح مهمة للتعامل مع الطقس اليوم

ارتداء الكمامات عند الخروج

تجنب التعرض المباشر للرياح المثيرة للأتربة

القيادة بحذر بسبب انخفاض الرؤية

متابعة تحديثات الطقس أولًا بأول