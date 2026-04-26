أستاذة اقتصاد: نعيش عصر الفقاعة العقارية منذ 4 سنوات.. تفاصيل

حذرت الدكتورة عالية المهدي، أستاذ الاقتصاد، والعميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بجامعة القاهر، من الدخول في فقاعة عقارية منذ 4 سنوات، متابعة أن أصحاب العقارات الذين يريدون بيعه يجدون صعوبة كبير في عملية البيع.

وأكملت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم، مقدم برنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر قناة أون، مساء اليوم الأحد، أنهم لا يستطيعون البيع بالتقسيط، على عشر سنوات مثلا، كما تفعل شركات التطوير العقاري.

وقالت الخبير الاقتصادي، أنها منذ عام2015 تحذر من الدخول في فقاعة عقارية، وللأسف الجميع داخل هذه الفقاعة منذ ثلاث أو أربع سنوات.