بعد محاولة اغتيال ترامب.. كيف يتم تأمين الرؤساء المصريين خلال زيارتهم لأمريكا؟

كشف السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن هناك تأمين مشدد لزيارات الرؤساء المصريين إلى الولايات المتحدة الأمريكية

تنسيق تأمين الرؤساء المصريين

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك تنسق تام بين الوفد المصري المتوجه لأمريكا والسلطات الأمريكية.

وأكد أنه كان مسئول السفارة المصرية للتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأمريكية لتنسيق تأمين الرؤساء المصريين في زياراتهم لواشنطن وبينهم جهاز الخدمة السرية.

الاتفاق على ممرات الإخلاء

وأوضح السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنه يتم الاتفاق على ممرات الإخلاء للرئيس الزائر في أسرع وقت ممكن حال حدوث أي طارئ في مكان تواجده في البلد المتواجد فيها.



وأضاف أن ترامب لا يطبق سياسته الخاصة وإنما ملتزم بسياسة الولايات المتحدة الأمريكية، موضحا أن القرار ليس للرئيس وحده وإنما الديمقراطية تعتمد على دولة المؤسسات.

