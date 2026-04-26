زيارة مرتقبة لماكرون إلى القاهرة.. أحمد موسى: تعكس قوة العلاقات المصرية الفرنسية

كشف الإعلامي أحمد موسى عن احتمال زيارة قريبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الإعلان الرسمي عن الزيارة قد يتم قريبًا.

عمق العلاقات بين البلدين

وأوضح خلال تقديم برنامجه “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن هناك زيارة مهمة مرتقبة للرئيس الفرنسي إلى القاهرة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس عمق العلاقات بين البلدين، وقرب التعاون في العديد من الملفات المشتركة.

تعزيز الشراكة المصرية الفرنسية

وأضاف موسى أن الزيارة، حال الإعلان عنها رسميًا، ستكون ذات أهمية كبيرة في تعزيز الشراكة المصرية الفرنسية، مشيرًا إلى ما تشهده العلاقات بين الجانبين من تطور ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.

وأشاد الإعلامي بدور الدولة المصرية في حفظ الأمن والاستقرار تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مستشهدًا بالزيارة السابقة التي جمعت الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي في عام 2025، والتي شملت جولة في منطقة خان الخليلي بالقاهرة، حيث لاقت ترحيبًا واسعًا من المواطنين، في مشهد عكس الاستقرار والأمن الذي تنعم به البلاد.