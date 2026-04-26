ساعة تتجاوز 16 مليون جنيه.. نسرين طافش تستعرض فخامتها

شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها أحدث إطلالاتها من مدينة دبي، رغم غيابها عن المشاركة في موسم رمضان 2026، حيث حرصت على التواصل مع متابعيها عبر صور جديدة نشرتها على حسابها الرسمي بموقع Instagram.

وظهرت نسرين بإطلالة بسيطة وأنيقة باللون البني، إذ ارتدت جاكيت قصير وواسع مع بنطلون ضيق من نفس اللون، في تنسيق يعكس الطابع العصري الهادئ.

وأكملت إطلالتها بحذاء أسود من Saint Laurent مزين بتفصيلة ذهبية من الأمام، يصل سعره إلى نحو 86 ألف جنيه، بينما اختارت حقيبة باللون البني من Alaïa، بلغ سعرها نحو 2800 دولار، أي ما يعادل 147 ألف جنيه.

كما لفتت الأنظار بساعة فاخرة من Richard Mille، يصل سعرها إلى أكثر من 16 مليون جنيه، ما أضفى لمسة فخامة على إطلالتها.

وتركت نسرين شعرها منسدلًا بشكل ناعم على كتفيها، مع مكياج هادئ بألوان متناسقة مع إطلالتها، ما أبرز ملامحها بشكل أنيق وجذاب.