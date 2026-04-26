سارة سلمان تطرح أحدث أغانيها "لاتخسرنى" باللهجة العراقية .. فيديو

طرحت روتانا أغنية لا تخسرني للمطربة العراقية سارة سلمان من كلمات علي رياض وألحان سيف الفارس وتوزيع وميكس محب الراوي .

وتقول كلمات أغنية لا تخسرني : مو جتلك لتخسـرني شنو يعني تهملني بوقيت جنيت، الك مثل متريد السبب من عندي مو منك قربتك وحولتك، الى بشر شغله بدمعتي يزيد دام أنها وصلت للكرامة، أعلن على حُبك خِتامة اتركني روح وبالسلامة .





وطرحت مؤخرا المطربة سارة سلمان دويتو يحمل اسم «الصندوق الأسود» جمع بينها وبين المطرب العراقي فهد نورى، وهو من كلمات علي رياض وألحان سيف الفارس وتوزيع محب الراوي وإنتاج روتانا.

الصندوق الأسود هي أغنية بوب عراقي وتقدم باللهجة العراقية، وتمزج بين الإيقاع العصري والآلات العراقية التراثية، لتخلق هوية موسيقية معاصرة متجذّرة في التراث.

تحكى الأغنية قصة حب بين حبيبين، تتجسد في حوار غنائي متبادل بين سارة وفهد، يعكس مشاعر القرب، التفاهم، والارتباط العاطفي بأسلوب رومانسي صادق.

يذكر أن سارة سلمان مطربة وفنانة عراقية من جنوب العراق، تعود أصولها إلى محافظتي البصرة والعمارة، وبدأت موهبتها الغنائية بالظهور منذ سن السابعة، وواصلت صقل تجربتها من خلال الدراسة في معهد الفنون الجميلة والمشاركة في الحفلات والمناسبات الفنية، شكّلت أغنيتها «لا أبالي» نقطة تحول في مسيرتها بعد تحقيقها انتشاراً واسعاً، وقدّمت بعدها أعمالاً لاقت تفاعلاً جماهيرياً مثل «ممكن ترد»، «إني مشكلتي»، «أوقف لحظة» و«شو راجع»، إلى جانب دويتو «الصندوق الأسود» مع الفنان فهد نوري، ووقّعت سارة مؤخرا عقد إنتاج مع روتانا، وتواصل حالياً العمل على مشاريع غنائية جديدة.