قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري
صحيفة بريطانية: محمد صلاح لا يرغب في المجازفه من أجل منتخب مصر
البابا تواضروس يحضر القداس البطريركي بمقر كرسي القسطنطينية | صور
ترامب: من الصعب تأمين مكان حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض
أنصار أبو مازن يفوزون في معظم الدوائر بالانتخابات البلدية الفلسطينية
الشرطة الإيرانية تعتقل شخصا في لرستان بتهمة التخابر مع إسرائيل
جيش الاحتلال يهاجم خلايا إطلاق صواريخ ومستودع وسائل قتالية ومباني عسكرية لحزب الله
الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدة بقيام شخص بالتحر.ش بالسيدات ببدر
التلت المشاغب| تحذيرات عاجلة من مركز المناخ: مصر تدخل أخطر تقلبات الربيع
أبرزها تعطيل الدراسة أو التحريض عليه.. عقوبات تأديبية ضد طلاب الجامعات
رسميا.. سعر الدولار في مصر اليوم الأحد
رشا مهدي لـ صدى البلد: البعد النفسي لشخصيتي بمسلسل اللون الأزرق تطلب تحضيرات خاصة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

سارة سلمان تطرح أحدث أغانيها "لاتخسرنى" باللهجة العراقية .. فيديو

تقى الجيزاوي

طرحت روتانا أغنية لا تخسرني للمطربة العراقية سارة سلمان من كلمات علي رياض وألحان سيف الفارس وتوزيع وميكس محب الراوي .
وتقول كلمات أغنية لا تخسرني : مو جتلك لتخسـرني شنو يعني تهملني بوقيت جنيت، الك مثل متريد السبب من عندي مو منك قربتك وحولتك، الى بشر شغله بدمعتي يزيد دام أنها وصلت للكرامة، أعلن على حُبك خِتامة اتركني روح وبالسلامة .
 


وطرحت مؤخرا المطربة سارة سلمان دويتو يحمل اسم «الصندوق الأسود» جمع بينها وبين المطرب العراقي فهد نورى، وهو من كلمات علي رياض وألحان سيف الفارس وتوزيع محب الراوي وإنتاج روتانا.
الصندوق الأسود هي أغنية بوب عراقي وتقدم باللهجة العراقية، وتمزج بين الإيقاع العصري والآلات العراقية التراثية، لتخلق هوية موسيقية معاصرة متجذّرة في التراث.

 تحكى الأغنية قصة حب بين حبيبين، تتجسد في حوار غنائي متبادل بين سارة وفهد، يعكس مشاعر القرب، التفاهم، والارتباط العاطفي بأسلوب رومانسي صادق.
يذكر أن سارة سلمان مطربة وفنانة عراقية من جنوب العراق، تعود أصولها إلى محافظتي البصرة والعمارة، وبدأت موهبتها الغنائية بالظهور منذ سن السابعة، وواصلت صقل تجربتها من خلال الدراسة في معهد الفنون الجميلة والمشاركة في الحفلات والمناسبات الفنية، شكّلت أغنيتها «لا أبالي» نقطة تحول في مسيرتها بعد تحقيقها انتشاراً واسعاً، وقدّمت بعدها أعمالاً لاقت تفاعلاً جماهيرياً مثل «ممكن ترد»، «إني مشكلتي»، «أوقف لحظة» و«شو راجع»، إلى جانب دويتو «الصندوق الأسود» مع الفنان فهد نوري، ووقّعت سارة مؤخرا عقد إنتاج مع روتانا، وتواصل حالياً العمل على مشاريع غنائية جديدة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

