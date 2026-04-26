زيلينسكي وساندو يبحثان مساهمة مولدوفا لأوكرانيا ضمن "تحالف الراغبين"

أجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مع نظيرته المولدوفية مايا ساندو، اليوم /الأحد/، محادثات حول المساهمة التي يمكن أن تقدمها مولدوفا ضمن تحالف "الراغبين"، على الرغم من حيادها.

وقالت ساندو- خلال مؤتمر صحفي مشترك مع زيلينسكي، في كييف- إن مولدوفا مستعدة للانضمام إلى تحالف الراغبين، وإنها تجري حاليًا مباحثات مع الفريق الأوكراني حول ما يمكنها فعله تحديدًا، نظرًا لحياد مولدوفا، مضيفةً أن هناك مجالات محددة يمكنها تقديم المساعدة فيها.. حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية.

وأشارت ساندو ، إلى أن مولدوفا سبق أن ساعدت أوكرانيا في تدريب خبراء إزالة الألغام.

ووفقًا لها، تعمل فرق من كلا البلدين حاليًا على وضع بنود محددة لمساعدة مولدوفا ضمن التحالف.

ووصلت رئيسة مولدوفا، في وقت سابق اليوم، إلى العاصمة الأوكرانية كييف، للمشاركة في إحياء الذكرى الأربعين لكارثة مفاعل تشرنوبل النووي.