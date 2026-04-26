قطر تطالب إيران بضرورة فتح الممرات البحرية وضمان حرية الملاحة

بحث رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن جاسم آل ثاني، في اتصال تلقاه من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، جهود السلام وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

ووفق البيان الصادر عن وزارة الخارجية القطرية، فقد أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية لـ عراقجي، على ضرورة فتح الممرات البحرية وضمان حرية الملاحة.

كما شدد رئيس الوزراء وزير الخارجية لعراقجي ، على عدم استخدام الممرات البحرية ورقة ضغط أو مساومة.

كما حذر رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري من الآثار السلبية لحصار الممرات البحرية على إمدادات الطاقة والغذاء.

كما بحث رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني في اتصال هاتفي تلقاه من وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران.

ووفق البيان الصادر عن الخارجية القطرية ؛ فقد رئيس الوزراء وزير الخارجية على ضرورة التجاوب مع جهود الوساطة للتوصل إلى اتفاق مستدام.