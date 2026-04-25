الانتهاء من إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه قطر 10 بوصة في كفر الشيخ| صور

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ عن الانتهاء من أعمال إصلاح الكسر المفاجئ الذي طرأ على خط مياه قطر 10 بوصة (أسبستوس) أمام مديرية التنظيم والإدارة، وجرى الدفع بالمعدات اللازمة والتعامل الفوري مع الكسر من خلال فريق صيانة الشبكات.

وأوضح المهندس رأفت زيدان، مدير عام المنطقة، أن أعمال الإصلاح تمت في وقت قياسي، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة لضمان سرعة عودة الخدمة واستقرارها.

وأشار إلى أنه تم إعادة ضخ المياه تدريجياً إلى المناطق المتأثرة، مع التأكيد على انتظام الخدمة بصورة طبيعية.