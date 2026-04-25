كسر خط مياه رئيسي قطر 10 بوصات بحي شرق كفر الشيخ| صور

تابع المهندس أحمد عيسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال التعامل الفوري مع كسر خط مياه رئيسي قطر 10 بوصة أمام مديرية التنظيم والإدارة، بنطاق حي شرق كفر الشيخ، وذلك في استجابة سريعة لاحتواء الموقف ومنع تأثر المواطنين بالخدمة.

جاء ذلك بناءً على توجيهات المهندس إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ، بسرعة التدخل الفوري والتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية لإصلاح الأعطال الطارئة، وجرى الدفع بالمعدات وفرق الطوارئ لبدء أعمال الإصلاح في موقع الكسر، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين المنطقة وتسهيل حركة المرور.

كما تابع إبراهيم خليفة رئيس حي شرق كفر الشيخ، سير العمل ميدانيًا، مؤكدًا على سرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح في أقل وقت ممكن، وإعادة الشيء لأصله فور الانتهاء، حفاظًا على سلامة المواطنين.

وشهدت الأعمال تواجد فرق شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ بقيادة المهندس رأفت زيدان مدير مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، والمهندس سعد كامل نائب المدير والمسؤول عن قطاع مياه الشرب بالمحافظة، وجرى التنسيق الكامل مع الوحدة المحلية وكافة الجهات التنفيذية المعنية لضمان سرعة الإنجاز.

وجاءت الأعمال بحضور الدكتور أيمن شلبي نائب رئيس المدينه لنظافة والتجميل، وحسام عطية، مساعد رئيس الحي للمرافق والخدمات.

وشدد رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، على المتابعة على مدار الساعة لحين الانتهاء الكامل من إصلاح الكسر وإعادة ضخ المياه بشكل طبيعي للمناطق المتأثرة.