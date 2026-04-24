محافظ كفر الشيخ: ضبط 200 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي

تابع المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، جهود الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالتعاون مع مديرية التموين في ضبط 200 كجم مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملة مكبرة بمركزي كفرالشيخ ومطوبس.

جاءت هذه الحملة تحت إشراف المحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين، والدكتور السيد شوقت، مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالمحافظة، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد محافظ كفر الشيخ، استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية بشكل يومي بجميع مراكز ومدن المحافظة، لرصد المخالفات التموينية والغذائية، ومنع تداول السلع الفاسدة أو مجهولة المصدر، وكذلك المنتجات غير المطابقة للاشتراطات الصحية، والتصدي لأي مخالفات تتعلق بسلامة الغذاء، حفاظًا على صحة المواطنين.