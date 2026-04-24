بعد تأهلهم ضمن أفضل 15 فريقا عالميا.. طالب بهندسة كفر الشيخ: تأهلنا عالميًا نتيجة عمل جماعي ودعم أكاديمي

قال الطالب محمد أحمد رزق إن تأهل فريق كلية الهندسة بجامعة كفر الشيخ ضمن أفضل 15 فريقًا عالميًا في مسابقة فيجوال سيم جلوبال إلكترونكس هاكثون يمثل خطوة مهمة تعكس قدرة الطلاب المصريين على المنافسة الدولية، مشيرًا إلى أن المسابقة ضمت نحو 859 فريقًا من مختلف دول العالم.

وأوضح رزق، خلال مداخلة عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن هذا الإنجاز لم يكن مجهودًا فرديًا، بل جاء نتيجة عمل جماعي ودعم كبير من أساتذة الكلية وإدارتها، لافتًا إلى أن الفريق حصل على تمويل من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بقيمة 44 ألف جنيه، ما ساعدهم على تطوير المشروع والمشاركة بفاعلية في المنافسة.

وأضاف أن فكرة المشروع جاءت من خلال التدريب العملي داخل المصانع، حيث لاحظ الفريق تأخر اكتشاف الأعطال، ما يؤدي إلى توقف خطوط الإنتاج لساعات طويلة وخسائر كبيرة، مؤكدًا أن النظام الذي طوره الفريق يوفر إنذارًا مبكرًا للأعطال من خلال قياس الزمن والفولت، مع إمكانية المتابعة والتحكم عبر الهاتف المحمول.

وأشار إلى أن المشروع يسهم أيضًا في تقليل مخاطر الحرائق عبر القدرة على فصل التيار الكهربائي بشكل فوري، ما يوفر بيئة أكثر أمانًا للعاملين، موضحًا أن النظام يتفوق على الحلول التقليدية من حيث الدقة وسرعة الاستجابة.